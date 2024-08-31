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        Haberler Gündem Hava Durumu Son dakika: İstanbul'da yağışlı ve serin hava ne kadar sürecek? | Son dakika haberleri

        İstanbul'da yağışlı ve serin hava ne kadar sürecek?

        İstanbul'da son günlerde yağışlı ve ılık bir hava etkili oluyor. AKOM'dan yapılan açıklamada yağışlı hava 4 Eylül'e kadar etkisini sürdürmeye devam edecek. Bugün de İstanbul'da yağışlı bir hava bekleniyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2024 - 12:26 Güncelleme: 31.08.2024 - 12:26
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        İstanbul'da yağışlı hava ne kadar sürecek?
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        İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, İstanbul il genelinde akşam saatlerine kadar aralıklarla gök gürültülü sağanak yağış beklendiğini açıkladı

        İstanbul’da güne 24 derece civarında seyreden hava sıcaklıkları ile birlikte gök gürültülü sağanak yağmur ile başlandı.

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        İBB Afet İşleri Dairesi Başkanlığı AKOM, sabah saatlerinde başlayan yağışların akşam saatlerine kadar aralıklarla sürmesi ve İstanbul il genelinde yerel kuvvetli olması beklendiğini, sıcaklıkların ise 29 derece civarında seyredeceğini açıkladı.

        4 EYLÜL’E KADAR SÜRECEK

        İstanbul'da 4 Eylül'e kadar aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağmur geçişlerinin yaşanması beklenirken yağışların bölgesel olarak kısa süreli kuvvetli olabileceği tahmin ediliyor.

        İstanbul'da hava sıcaklıklarının 06 Eylül'e kadar mevsim normalleri civarında seyretmesi bekleniyor.

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