Bakan Uraloğlu açıkladı! Bolu Dağı Tüneli'nde çalışmalar 19 Eylül'de tamamlanacak

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Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Anadolu Otoyolu Bolu Dağı Tüneli’nde devam eden çalışmaları yerinde inceledi.

Burada yaptığı açıklamada Ankara ile İstanbul’u birbirine bağlayan Anadolu Otoyolu’nun Bolu Dağı Tüneli mevkiinde 2022 yılında meydana gelen heyelanın ardından tünelin her iki tüpünün Kaynaşlı yönünde uzatılmasına karar verdiklerini ifade eden Uraloğlu, Bu kapsamda yapılan çalışmaların ilk ayağı olarak İstanbul-Ankara yönündeki ulaşımı sağlayan tüpü 2023 yılı içerisinde 90 metre uzatarak hizmete açtıklarını anımsatarak, çalışmaların ikinci ayağı kapsamında Ankara-İstanbul yönünde hizmet veren tünel portalının uzatılması çalışmalarına ise 31 Temmuz’da yani bir ay önce başladıklarını söyledi. Bakan Uraloğlu, “50 gün sürmesini planladığımız çalışmalarımızı 19 Eylül’de tamamlamayı hedefliyoruz ve çalışmalarımızı planlarımıza uygun bir şekilde başarıyla sürdürüyoruz” diye konuştu.

REKLAM Bolu Dağı Tüneli’nde devam eden çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Uraloğlu, proje kapsamında; tünel portalının betonarme temel imalatlarını tamamladıklarını, tünelin 67 metrelik çelik yapı imalatında 32 metre ilerleme sağladıklarını bildirdi. Toplam 256 metre uzunluğundaki forekazık imalatlarını bitirdiklerini ifade eden Uraloğlu, “Yine değişimini planladığımız 4 adet viyadük genleşme derzinden 3’ünde kaynak işlerini de tamamladık ve betonlarını attık. 4. derzde kaynak çalışmalarına devam ediyoruz. Bu derzler hem yapı hem de trafik güvenliği için çok kıymetliydi. Geçmiş zamanlarda şerit daraltarak yaptığımız onarımlar vardı, onları da ortadan kaldırmış olacağız. Ayrıca orta refüjdeki 3 bin 500 metrelik beton oto korkulukların yaklaşık 3 bin metresini ve toplam 19 bin 400 metrekare olan viyadükler arası koruma ağının da tamamını bitirmiş olduk. Bu çalışmalarımızla birlikte Bolu Tüneli’nin İstanbul yönünde hizmet veren tüpünün 67 metre uzamasını sağlayacağız. Böylece bölgede yaşanabilecek olası heyelanlara karşı ulaşım güvenliğini de maksimum düzeye çıkarmış olacağız” ifadelerini kullandı.

REKLAM 'OLASI BİR HEYELANIN ULAŞIMI OLUMSUZ ETKİLEMESİNİN ÖNÜNE GEÇİYORUZ' Yapılan çalışmalar nedeniyle Anadolu Otoyolu’nun Abant ve Kaynaşlı Kavşağı arasındaki 23 kilometrelik kesiminde İstanbul yönündeki trafiği geçici olarak D-100 Devlet Yolu’na aktardıklarını belirten Uraloğlu, D-100 karayolunun Bolu Dağı kesiminde trafiğin yoğun seyrettiğini söyledi. Abant Kavşağı, Elmalık, Bolu Dağı Polisevi, Bakacak, Karanlıkdere, Kaynaşlı kesimlerinde araç yoğunluğu oluştuğunu kaydeden Uraloğlu, “Ama bu, göğüslemek zorunda olduğumuz kısa süreli bir sıkıntı. Bildiğiniz üzere maalesef son yıllarda iklim değişikliğine bağlı olarak mevsim normallerinin çok üstünde yağışlarla karşılaşıyor, sel ve toprak kayması gibi olumsuz etkilere maruz kalıyoruz. Artık, iklim değişikliği ve bunun yol açtığı sorunlar insanlığın ortak meselesi oldu. Hatırlarsanız geçen yıl Temmuz ayı içinde yoğun yağışların olumsuz etkilerini; Karadeniz Bölgesi’nin neredeyse tamamında yaşadık. O günlerde de dile getirdiğimiz üzere; daha radikal kararlar alarak yaşanabilecek olumsuzlukları en aza indirmek için önlemlerimizi arttıracağız demiştik. Bolu dağı tünelindeki bu çalışmalarımızın ardından olası bir yoğun yağış döneminde bu kesimde daha önce yaşadığımız olumsuz durumların hiçbirini yaşamayacağız. Ankara yönünde ulaşım sağlayan tüpün tünel portalının 90 metre ve şu anda çalışmaları devam eden İstanbul yönündeki tünel portalının 67 metre uzatılmasıyla; meydana gelebilecek olası bir heyelanın ulaşımı olumsuz etkilemesinin önüne geçiyoruz” dedi.

'AĞIR TAŞITLARIN ULAŞIM SINIRLAMASI DEVAM EDECEK' D-100 yolunda yaşanan yoğunluğun geçici olduğunun altını çizen Uraloğlu, çalışmaları çok kısa bir süre sonra Eylül ayının 19’unda bitirmeyi planladıklarını söyledi. Çalışmalar bittiğinde Bolu dağı geçişinde bu tür nedenlerden dolayı trafik kesintisinin bir daha olmayacağını vurgulayan Uraloğlu, “Mevcut durumda, Bolu Dağı geçişinde özellikle Pazar günleri meydana gelen yoğunluğun azaltılması amacıyla 18 ve 25 Ağustos Pazar günleri ağır taşıtların D-100 Devlet Yolu’nu ve Anadolu Otoyolu’nu kullanımlarını sınırlandırmıştık. Bu uygulamaya 1 Eylül 2024 Pazar günü yani yarın da devam edeceğiz. Saat 14.00-23.00 saatleri arasında yapacağımız denetimlerle ağır taşıt trafiğinin Ankara-İstanbul istikametindeki devlet yolunu ve otoyolu kullanmalarını sınırlandıracağız. Sınırlandırma işlemi Ankara tarafında şehrin çıkış noktalarından; Karadeniz tarafında ise Karabük Kavşağı’ndan itibaren yapılacak. Bu süreçte ağır taşıt trafiğini Ankara Beypazarı-Nallıhan-Mudurnu- Akyazı güzergahı üzerinden sağlayacağız. Tabi bu yolu, ağır taşıtlar haricindeki tüm araç sürücüleri de alternatif bir güzergâh olarak kullanabilirler. Ankara-İstanbul yönünde Anadolu Otoyolu ve Ankara-Bolu Devlet Yolu’nu tercih eden ağır taşıtlar haricindeki araç sürücüleri ise Bolu Dağı geçişinde D-100 Devlet Yolu’na alternatif olarak; Bolu-Mudurnu-Akyazı aksını tercih edebilirler” diye konuştu.

Bu noktada sürücülerden çalışmalar tamamlanana kadar sürecek 19 günlük süreçte seyahat planlarını yaparken bu hususları göz önünde bulundurmalarını isteyen Bakan Uraloğlu, alternatif güzergahların değerlendirilmesi tavsiyesinde bulundu. Uraloğlu, “Elbette can güvenlikleri için çalışma yapılan kesimlerdeki trafik işaret ve işaretçilerine de muhakkak uymalarını bekliyoruz” dedi.