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        Haberler Gündem 3. Sayfa VAHŞET! Son dakika: Ablasını öldüren, eniştesi ve yeğenlerini yaralayan şüpheli, 'Kimseyi sağ bırakmayacağım' demiş - Zonguldak haberleri | Son dakika haberleri

        Zonguldak'ta ablasını öldüren, eniştesi ve yeğenlerini yaralayan şüpheli, 'Kimseyi sağ bırakmayacağım' demiş

        Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde tartıştığı ablasını öldürüp, eniştesi ile 2 yeğenini bıçakla yaralayan Oğuz Şen'in, "Herkesi öldüreceğim, kimseyi sağ bırakmayacağım" dediği ortaya çıktı

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 13:51 Güncelleme: 31.08.2024 - 13:51
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        "Kimseyi sağ bırakmayacağım" demiş
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        Zonguldak'ta, Oğuz Şen'in (39) tartıştığı ablası Emine Sezer'i (42) öldürüp, eniştesi İhsan Sezer (45) ile yeğenleri Berat Sezer (20) ve Sude Sezer'i (15) bıçakla yaraladığı olayın görgü tanığı Ömer Celepci, Şen'i bıçakla gördüğünü söyleyerek, "Ne oldu diye sorduğumda, 'Herkesi öldüreceğim, kimseyi sağ bırakmayacağım' derken, sakinleştirmeye çalıştım. Eve girdiğimde, can pazarı vardı" dedi.

        Olay, 26 Ağustos'ta, Ereğli ilçesi Sarıkorkmaz Mahallesi Devrek Yolu Caddesi'nde meydana geldi. Oğuz Şen, beraber yaşadığı ablası Emine Sezer ve eniştesi İhsan Sezer ile para istedikten sonra tartıştı.

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        Tartışmanın büyümesiyle Şen, bıçakla ablası, eniştesi ve yeğenleri Berat ile Sude'yi yaraladı. Sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. 4 yaralı, ambulanslarla hastaneye götürüldü.

        Emine Sezer, hastanede hayatını kaybetti. İhsan Sezer'in Bolu'da, Berat Sezer'in Sakarya'da, Sude Sezer'in ise Zonguldak'taki hastanelerde tedavileri sürüyor.

        'HEPSİNE HAVLU İLE TAMPON YAPTIM'

        Görgü tanığı Ömer Celepci (DHA)
        Görgü tanığı Ömer Celepci (DHA)

        Olaya şahit olan ve yaralılara ilk müdahaleyi yapan esnaf Ömer Celepci, o anları DHA'ya anlatarak şunları söyledi:

        "Önceki akşam dükkanımdan hava almak için çıktım. Dışarı doğru yürürken ellindeki bıçakla Oğuz Şen'i gördüm. 'Ne oldu' diye sorduğumda 'Herkesi öldüreceğim, kimseyi sağ bırakmayacağım' derken, kendisini konuşturmaya, sakinleştirmeye çalıştım.

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        Bu sırada eniştesi balkona çıkıp bize yangın merdivenini göstererek yardım istedi. O esnada elindeki bıçakla kaçtı. Ben de ilk olarak eve müdahale ettim. Eve girdiğimde, evde bir can pazarı vardı. Bütün hepsine havlu ile tampon yaptım. Ondan sonra 112'yi çağırdım.

        Ben vatandaş olarak elimden geleni yaptığımı düşünüyorum. Yine olsa yine yaparım. Emine abla, güzel bir ablamızdı. Ekmeğini yedik. Hakkımız varsa, bizden yana helal olsun, mekanı cennet olsun. Burada bir tartışma oluyor, arkadaş elleri bıçaklı, ben sadece olaya müdahale ederek içerideki vatandaşlara yardımcı olmak istedim. Hayatlarını kurtarmaya çalıştım. Elimizden gelen buydu."

        Öte yandan, saldırının yaşandığı ev de görüntülendi.

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