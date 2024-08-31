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        Haberler Magazin Haluk Levent, sosyal medyaya ara verdi - Magazin haberleri

        Haluk Levent, sosyal medyaya ara verdi

        Ahbap Derneği Başkanı ve müzisyen Haluk Levent, sağlık sorunları nedeniyle sosyal medyaya ara verdiğini açıkladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.08.2024 - 16:48 Güncelleme: 31.08.2024 - 18:16
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        • 1

          Haluk Levent, doktorlarının uyarısıyla bir süre sosyal medyadan uzak kalacağını duyurdu.

        • 2

          Haluk Levent, X hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Geçen yıl 24 Mayıs günü kan değerlerimi ölçtürmüştüm hastanede. Çünkü çok şikâyetim vardı. Açlık kan şekeri; 341, Hba1c; 13.5 çıkmıştı. Evet, yanlış görmüyorsunuz. Maalesef öyleydi. Bir yıldır sağlıklı beslenme ve full spor sonucunda değerler bayağı düştü ama yeterli değil. Çünkü spor da yapsan sağlıklı da beslensen eğer hayatında stres varsa şekeri tetiklediğini söyledi doktorlarım.

        • 3

          Ve bugün uzun toplantılar sonucu kararlar aldık. Bir müddet sosyal medyadan da uzak durmamı söylediler. Evet, sosyal medyanın da bende stres oluşturduğunu düşünmüşler. (Doğru düşünmüşler)

        • 4

          Evet, bir müddet konserlerimle, stüdyo çalışmalarıyla ve deprem bölgesindeki Ahbap faaliyetlerine yoğunlaşacağım. Sayfamı Ahbap ekibi yönetecek. İhtiyacı olanlara direkt ulaşacaklar yine. Haydi bana biraz müsaade. Arkamdan çok konuşmayın.

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