İsrail saldırılarının acı bilançosu: Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana 16 bin 673 çocuk, 11 bin 269 kadın öldürüldü | Dış Haberler

İsrail saldırılarının acı bilançosu: Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana 16 bin 673 çocuk, 11 bin 269 kadın öldürüldü | Dış Haberler

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İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten bu yana düzenlediği saldırılarda, 16 bin 673'ü çocuk, 11 bin 269 kadın olmak üzere toplamda 40 bin 691 Filistinliyi öldürdüğü belirtildi.

Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden yapılan açıklamada, İsrail'in Gazze Şeridi'nde 330 gündür devam eden saldırılarındaki can kayıplarına ilişkin ayrıntılı bilgi verildi.

Açıklamaya göre, İsrail'in 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 40 bin 691 Filistinli hayatını kaybetti, 94 bin 60 kişi yaralandı, 10 bin kişi ise halen kayıp.

ZARAR GÖRENLERİN YÜZDE 70'İ ÇOCUK VE KADIN İsrail ordusunun Gazze'de gerçekleştirdiği 3 bin 537 katliamda 7 Ekim'den sonra doğan 115 bebek dahil 16 bin 673 çocuk ve 11 bin 269 kadın öldürüldü. REKLAM Gazze'de 7 Ekim 2023'ten bu yana 36 çocuk da açlık nedeniyle yaşamını yitirdi. Gazze Şeridi'nde 17 bin çocuk ise saldırılarda annesini veya babasını ya da her ikisini birden kaybetti. İsrail'in gıda ve ilaç dahil temel insani ihtiyaçların girişine izin vermediği Gazze'de 3 bin 500 çocuk beslenme ve gıda yetersizliği nedeniyle ölüm riskiyle karşı karşıya. Bölgedeki 60 bin hamile kadın da sağlık hizmetlerinin yetersiz olması sebebiyle risk altında.

İsrail'in saldırılarında zarar görenlerin yüzde 69'u kadın ve çocuklardan oluşuyor. 80 SAĞLIK MERKEZİ HİZMET DIŞI KALDI İsrail saldırılarında, 885 sağlık personeli, 172 gazeteci ve 82 sivil savunma görevlisi de hayatını kaybetti. Gazze'de İsrail 162 sağlık kuruluşunu hedef aldı, 80 sağlık merkezi ile 34 hastaneyi hizmet dışı bıraktı, 131 ambulansı da kullanılamaz hale getirdi. İsrail'in Filistin'in kültürel mirasını da hedef aldığı, Gazze'de 206 tarihi ve kültürel varlığı yıktığı ifade edildi. REKLAM İsrail, Gazze Şeridi'nde 7 Ekim'den bu yana 310'u sağlık görevlisi ve 36 gazeteci dahil, 5 bin Filistinliyi alıkoydu.

Tedaviye ihtiyaç duyan 10 bin kanser hastasının bulunduğu Gazze'de, toplam 12 bin hastanın tedavi olmak için yurtdışına gitmesi gerekiyor. İsrail'in Gazze'de zorla yerinden ettiği 1 milyon 737 bin 524 Filistinli bulaşıcı hastalıklara yakalandı. OKULLAR ve BARINMA MERKEZLERİ HEDEF ALINIYOR İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ndeki hastanelerde 520 Filistinlinin bulunduğu 7 toplu mezar açtığı tespit edildi. Saldırılarda 177 barınma merkezi hedef alındı. İsrail'in Gazze'deki saldırılarında 150 bin konutun tamamen, 200 bin konutun kısmen yıkıldığı, 80 bin konutun ise zarar görerek oturulamaz durumda olduğu bilgisi paylaşıldı.

Zorla yerinden edilen Filistinlilerin sayısının 2 milyona ulaştığı Gazze'de, 200 hükümet binası, 122 okul ve üniversite binası İsrail saldırılarında tamamen, 334'ü kısmen yıkıldı. Gazze Şeridi'nde İsrail ordusunun saldırılarında 110 araştırmacı ve öğretim görevlisi yaşamını yitirdi. REKLAM İbadethanelerin de büyük zarar gördüğü Gazze'de, 610 cami ile 3 kilise tamamen ve 214 cami ise kısmen yıkıldı. İSRAİL SALDIRILARININ VERDİĞİ ZARAR 33 MİLYAR DOLAR Gazze Şeridi'nde 7 Ekim 2023'ten bu yana 3 bin 130 kilometre uzunluğunda elektrik hattının İsrail saldırıları nedeniyle tahrip edildiği belirtildi.

İsrail ordusunun bombardımanında, 34 stadyum, spor tesisi ve salonun yıkıldığı aktarılan açıklamada, Gazze'de 700 su kuyusunun zarar görerek hizmet dışı kaldığı kaydedildi. İsrail'in Gazze'ye saldırılarının geride bıraktığı zararın ise 33 milyar dolar olduğu vurgulandı. İsrail ordusu 7 Ekim'den bu yana Gazze'de 82 bin tondan fazla patlayıcı kullandı. *Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.