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        Haberler Gündem Güncel Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kızlarımız başarılı olmanın ötesinde özellikle de asker olarak başarır | Son dakika haberleri

        Cumhurbaşkanı Erdoğan: Kızlarımız başarılı olmanın ötesinde özellikle de asker olarak başarır

        TSK tarihinde bir ilk yaşandı, 2024 yılında Kara, Hava ve Deniz Harp Okulları'nda tüm dönem birincileri kız öğrenciler oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan "Demek ki kızlarımız başarır, başarılı olmanın ötesinde özellikle de asker olarak başarır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 01:22 Güncelleme: 01.09.2024 - 01:22
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        Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakırköy'deki Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Hava Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde mezun askerleri selamladı.

        14'ü misafir ülkelerden olmak üzere 198 öğrencinin mezuniyet sevinci yaşadığı törendeki konuşmasına katılımcıları selamlayarak başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu ay başta Zafer Bayramı olmak üzere askeri başarıları kutlarken, diğer taraftan Harp Okullarının diploma ve sancak devir törenlerini gerçekleştirdiklerini söyledi.

        "KIZLARIMIZ BAŞARIR"

        Zaferlerin coşkusuna teğmenlerin mezuniyet sevincini ekleyerek hep birlikte çok farklı bir atmosferi teneffüs ettiklerini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tabii bir mutluluğum var, onu söylemek durumundayım. Gerek Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde gerek Deniz Harp Okulu mezuniyet töreninde gerekse Hava Harp Okulu mezuniyet töreninde birincilikleri kızlarımız aldı. Bu tabii bizim için ayrı bir şeref nişanesi. Demek ki kızlarımız başarır, başarılı olmanın ötesinde özellikle de asker olarak başarır." dedi.

        Diplomalarını alan teğmenleri tebrik eden ve "Hudutsuz göklerin pervasız kartallarına görev yerlerinde Rabbimden üstün başarılar diliyorum." ifadesini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, teğmenlerin yetişmesine vesile olan aileleri, komutanları ve hocaları kutladı.

        Milli Savunma Üniversitesi Hava Harp Okulu Komutanlığı Diploma ve Sancak Devir Teslim Töreni, Yeşilköy Hava Harp Okulu'nda yapıldı. Törende, okul birincisi İkra Kuyumcu konuşma yaptı.

        Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Tuzla'daki Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Deniz Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'ne katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, okul birincisi Şeyda Yıldırım'a (sağda) diplomasını verdi.

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