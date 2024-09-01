Mehmet Ayan yazdı: Pansuman
Galatasaray, Süper Lig'in 4. haftasında konuk olduğu Adana Demirspor'u 5-1 mağlup ederek Young Boys maçının yaralarını sardı. Ligde yoluna kayıpsız devam eden sarı-kırmızılılar 3'te 3 yapıp puanını 9'a çıkardı. HT Spor Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan, Galatasaray'ın performansını kaleme aldı.
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Adana Demirspor'un kaleci Deniz dışında 11'indeki yaş ortalaması 25.9... Ancak Süper Lig deneyimi konusunda aynı şeyi söylemek güç. Oyuncuların bu ligde çokça süre aldığını söyleyemeyiz. Hele ki Yusuf Sarı'nın yedek, Yusuf Barasi'nin tribünde olduğu takım için.
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Güney ekibini geçen hafta Kasımpaşa maçında statta izledim. Kalitesi belli, kulüp sorunu çok. Oyuncu gücü sınırlı, kulübesi zayıf. Ancak sona kadar direnmişlerdi. Ali Yavuz Kol, sonradan girip iki asistle maça damga vurdu. Bu akşam da ödülü ilk 11'e girerek aldı.
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G.Saray'ın durumu malum. Şampiyonlar Ligi'ne salı gecesi veda edildikten sonra dağılmaya yüz tutan mutluluk, kayıp gözüyle bakılan sezon, tam takır olan kasa!
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Dengede başlayan maçın 9.dakikasında 2008 doğumlu Deniz'in hatası sonrası Kerem'in bulduğu golle 1-0 öne geçen G.Saray'da pası asiste dönüşen Metehan Baltacı hazırlık maçında olduğu gibi bir skor katkısı vermiş oldu.
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8 dakika sonra bu kez de Semih'in kendi kalesine attığı gol, oynamadan 2-0'a gelen maçı başka bir atmosfere taşıdı. 31'de Barış'ın Kerem'in asistinden bulduğu gol ile maç bitti... Kalanı o sıcakta antrenman maçına döndü. İlk yarı Mertens'in nefis golüyle 4-0 oldu.
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Hatlar dağıldı, alanlar boşaldı, bloklar çöktü. Adana Demirspor taraftarı Murat Sancak ile uğraşmaya başladı bir ara. İkinci yarı neredeyse kimse maça konsantre olamadı. ICARDI'nin sakatlığında kaldı akıllar bir parça... Hakemin maç kafa kafaya gitse veremeyeceği iki penaltı vs...
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Demirspor adına tüm bu olumsuzluklara rağmen, bu kadar farklı skora karşın "G.Saray harika oynadı" diyebilen taraftar var mı acaba? Sorun(lar) bitti mi? Biter mi? Sorun sadece futbol takımında mı?
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Son bir not. Bunu kendi tarihime düşmeliyim! Kimsenin olmasa bile kendi tarihime... G.Saray Spor Kulübü yönetim kurulu, sadece gole sevindiği için rakip oyuncuya tekme atan kaptanına herhangi bir ceza verecek mi? Fenerbahçe ve Beşiktaş'a göre elverişli bir UEFA AVRUPA LİGİ grubuna rağmen olası başarısızlığın faturasını yine ödemeyecek mi MUSLERA... Alacağı ceza nedeniyle G.Saray'ın uğrayacağı zarar ziyan kendisinin acaba umurunda olacak mı?