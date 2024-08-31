Kuvvetli sağanak yağışa teslim!

Edirne'de öğle saatlerinden sonra aniden bastıran sağanak yağış, il genelinde etkili oldu. Edirne merkezde de etkili olan yağış hayatı olumsuz etkilerken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Şehrin bazı bölgelerindeki yollarda ve caddelerde oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.