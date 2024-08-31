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        Haberler Gündem Güncel Kuvvetli sağanak yağışa teslim! | Son dakika haberleri

        Kuvvetli sağanak yağışa teslim!

        Karabük, Kırklareli, Edirne ve Tekirdağ'da kuvvetli sağanak etkili oldu. Meteoroloji Genel Müdürlüğü "turuncu" uyarıda bulunmuştu. Evler, iş yerleri, araçlar su altında kaldı. Vatandaşlar zor anlar yaşadı

        Kaynak
        Ajanslar
        Giriş: 31.08.2024 - 22:17 Güncelleme: 31.08.2024 - 22:17
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        • 1

          Karabükte sağanak etkili oluyor. Kent merkezinde başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Oluşan su birikintileri nedeniyle araçlar yollarda mahsur kaldı.

        • 2

          Karabük Valisi Mustafa Yavuz sağanak sonrası incelemelerde bulundu. İncelemelerinin ardından basın mensuplarına açıklama yapan Yavuz Yaklaşık 30-35 dakikada Karabük merkeze metrekareye 42 kilogram civarında yağış düştü bilgisini verdi.

        • 3

          TEKİRDAĞ

          Tekirdağın Süleymanpaşa ve Çorlu ilçelerinde sağanak etkili oldu. İl merkezinde aniden başlayan sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        • 4

          Bazı vatandaşlar şemsiyelerle yağmurdan korunmaya çalışırken, bazıları da otobüs duraklarına sığındı.

        • 5

          Çorlu ilçesinde de bazı cadde ve sokaklarda su birikintisi oluştu. Kentte, sağanağın gece boyunca aralıklarla sürmesi bekleniyor.

        • 6

          EDİRNE

          Edirne'de aniden bastıran sağanak yağmur, şehir genelinde etkisini sürdürürken, caddelerde oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.

        • 7

          Edirne'de öğle saatlerinden sonra aniden bastıran sağanak yağış, il genelinde etkili oldu. Edirne merkezde de etkili olan yağış hayatı olumsuz etkilerken, yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ise zor anlar yaşadı. Şehrin bazı bölgelerindeki yollarda ve caddelerde oluşan su birikintileri sürücülere zor anlar yaşattı.

        • 8

          Yağmura hazırlıksız yakalanan vatandaşlar ıslanmamak için sığınacak yer ararken, bazı vatandaşlar ise şemsiyeleriyle tedbir aldı. Yağmurdan kaçarak saçak altılarında bekleyen vatandaşlar ise yağmurun dinmesini bekledi.

        • 9

          KIRKLARELİ

          Meteoroloji Genel Müdürlüğünün "turuncu" uyarıda bulunduğu Kırklarelinin Demirköy ilçesinde sağanak etkili oluyor.

        • 10

          İlçede aniden başlayan sağanak nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu.

        • 11

          Valilikten yapılan açıklamada, vatandaşlar ani su baskınlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyarıldı.

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