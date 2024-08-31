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        Haberler Gündem Erzurum'da babası ve arkadaşını öldüren zanlı emniyet güçlerine teslim oldu - En Son Haberler

        Erzurum'da babası ve arkadaşını öldüren zanlı emniyet güçlerine teslim oldu

        Erzurum'un Pasinler ilçesinde güvenlik görevlisi olarak çalışan E.K., ilçe kırsalında piknik yapan babası ve babasının kadın arkadaşını av tüfeği ile öldürdü

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 31.08.2024 - 22:50 Güncelleme: 31.08.2024 - 23:13
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        Babası ve arkadaşını öldürdü
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        Erzurum'un Pasinler ilçesinde bir kişi, babası ve babasının arkadaşını av tüfeğiyle öldürdü.

        Kentteki bir alışveriş merkezinde güvenlik görevlisi olarak çalışan E.K. (31), ilçe kırsalında piknik yapan babası R.K. (56) ve babasının kadın arkadaşı F.K. (36) ile tartışma yaşadı.

        Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine E.K, av tüfeğiyle babasını ve F.K'yi vurdu.

        Olayın ardından 112 Acil Çağrı Merkezi'ne durumu bildiren E.K, bölgeye gelen güvenlik güçlerine teslim oldu.

        Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde R.K. ile F.K'nin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Cenazeler, otopsi yapılmak üzere ambulanslarla Erzurum Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

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        #Erzurum
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