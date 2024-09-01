Türkiye'nin yarısı yağmurlu! Meteoroloji'den bazı kentler için uyarı - Son dakika hava durumu | Son dakika haberleri

Türkiye'nin yarısı yağmurlu! Meteoroloji'den bazı kentler için uyarı - Son dakika hava durumu | Son dakika haberleri

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.

Buna göre Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Sivas hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç), Doğu Karadeniz kıyıları ile Çorum ve Amasya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Yağışların, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Osmaniye çevreleri, Adana’nın kuzey ve doğusu ile Kahramanmaraş’ın batı, Hatay’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor. REKLAM İstanbul Sağanak Yağış 27° Ankara Parçalı Bulutlu 27° İzmir Parçalı bulutlu 30° Antalya Sağanak Yağış 31° Trabzon Bulutlu 28° Bursa Sağanak Yağış 25° Adana Sağanak Yağış 32° Diyarbakır Güneşli 37° Gaziantep Güneşli 33° Ağrı Güneşli 31°

ANİ SEL VE SU BASKINI UYARISI Yağışların, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Osmaniye çevreleri, Adana’nın kuzey ve doğusu ile Kahramanmaraş’ın batı, Hatay’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması istendi. Fotoğraf: İHA