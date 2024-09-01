Türkiye'nin yarısı yağmurlu! Meteoroloji'den bazı kentler için uyarı
Meteoroloji'den yapılan son hava durumu tahminlerine göre Türkiye'nin yarısı sağanak yağışın etkisi altında. Buna göre Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Karadeniz için uyarıda bulunulurken, yağışların İç Anadolu'nun kuzey batısı ile Marmara'nın batısında kuvvetli olması bekleniyor
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son tahminlere göre, ülkemizin kuzey, iç ve batı kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu olması bekleniyor.
Buna göre Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu (Sivas hariç), Batı Karadeniz (Sinop hariç), Doğu Karadeniz kıyıları ile Çorum ve Amasya çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Yağışların, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Osmaniye çevreleri, Adana’nın kuzey ve doğusu ile Kahramanmaraş’ın batı, Hatay’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Güneydoğu Anadolu’da yer yer toz taşınımı görüleceği tahmin ediliyor.
ANİ SEL VE SU BASKINI UYARISI
Yağışların, İç Anadolu’nun kuzeybatısı, Batı Karadeniz’in iç kesimleri, İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Bilecik, Afyonkarahisar, Kütahya, Osmaniye çevreleri, Adana’nın kuzey ve doğusu ile Kahramanmaraş’ın batı, Hatay’ın kıyı kesimlerinde yer yer kuvvetli olması beklendiğinden ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması istendi.
Fotoğraf: İHA