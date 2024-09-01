Seden Kızıltunç: 'Uzaylı Zekiye'de 10 bölüm zor dayandık
1980'li yıllara damgasını vuran fantastik komedi dizisi 'Uzaylı Zekiye'nin senaristi ve oyuncusu Seden Kızıltunç ile konuştuk. Uzun süredir gözlerden uzak bir yaşam süren oyuncu, hem geçmişi hem de bugünlerini anlattı
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1988'de TRT'de yayınlanan 'Uzaylı Zekiye'nin ekran yolculuğu uzun sürmese kült yapımlardan biri oldu. Seden Kızıltunç, sadece 10 bölüm süren dizinin hem senaristi hem de başrol oyuncusuydu.
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Seden Kızıltunç'a, kamera karşısında Münir Özkul, Doğu Erkan ve Üstün Asutay gibi isimler eşlik ediyordu. Kızıltunç, sonrasında ilk tutkusu olan tiyatroda pek çok oyunda rol aldı.
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Uzun zamandır gözlerden uzak bir yaşam süren oyuncuyla sohbet ettik. Seden Kızıltunç ile sanat hayatını, 'Uzaylı Zekiye'yi ve şimdilerde neler yaptığını konuştuk.
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Seden Kızıltunç, çocuk yaşlardan itibaren gösteri dünyasına göz kırpmış. Kızıltunç, sahne sürüvenini şöyle anlattı: Henüz 3 yaşındayken bir yetişkin gibi davranırmışım. Ailem; bana şiirler ezberletir, okutur ve ardından da çikolata verirmiş. Hayatımı daha o yaşlarda kazanmaya başlamışım. (Gülüyor) 7- 8 yaşlarından itibaren de kuzenlerimle skeçler oynuyordum. Babam Galatasaray Lisesi mezunu varlıklı bir ailenin oğluydu. Annem ise Kızılay'ın ilk kadın hemşirelerindendi. Babam zengindi ama 'Annem, kocam zengin' diyerek işini bırakmadı. Tam bir Cumhuriyet kadınıydı. Annem, her zaman eğitimimi destekledi.
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1957'de Ankara Devlet Konservatuarı'nın sınavlarına girdim. Mülakatlarda 80 kişi vardı. Sınavı kazanan 3 kişiden biri de bendim. Ardından İstanbul Devlet Konservatuarı’na geçiş yaptım. Babamın arkadaşı Anadolu Ajansı'nın müdürü Cavit Yamaç ile tanıştım. Beni Mücap Ofluoğlu'nun tiyatrosuna, provaları seyretmeye gönderdi. Sabahattin Kudret Aksal'ın 'Tersine Dönen Şemsiye' oyunu sahnelecekti.
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Tesadüf işte... 'Hala' rolünü oynayacak Şevkiye May; "Yaşlı rolü" diyerek provaya gelmemişti. Sabahattin bey, bana; 'Oyuncumuz gelmedi, prova aksamasın. Siz rolü okur musunuz?' dedi. Öğrenciyim, özgüvenim çoktu, hemen kabul ettim. Performansın beğenilince de; "Bu rolü siz oynar mısınız?" dediler. Ben de kabul ettim. 16 yaşındayken 'Hala' rolünü canlandırdım. (Gülüyor)
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İLK BAŞROL 17 YAŞINDA
Seden Kızıltunç, ilk sahne tecrübesini yaşamasından bir yıl sonra Haldun Dormen'in kurucusu olduğu Dormen Tiyatrosu'nda çalışmaya başlamış. Kızıltunç; "1960'da, daha henüz 17 yaşındayken, Münir Özkul ile 'Generalin Aşkı' oyununda başrol oynadım. Amatör hayatım hiç olmadı, bu yönden şanslıydım. Tuncel Kurtiz, Münir Özkul'a; "Ağabey, neden başrolleri Seden oynuyor" sorusunu sormuş. Münir ağabey ise 'Çünkü onun kaderi' yanıtı vermiş" ifadelerini kullandı.
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82 yaşındaki Seden Kızıltunç, TRT açılana kadar hem sahne önünde hem de sahne arkasında yüzlerce tiyatro oyununda yer almış. Türkiye'ye televizyon gelince insanların evlerine kapandığını da sözlerine ekleyenKızıltunç, 1980'lerden itibaren ise TRT'nin eğitim ve bilgilendirme amaçlı projelerde yer almış ve kamera önüne olduğu kadar kamera arkasında da önemli görevler üstlenmiş.
Seden Kızıltunç ayrıca, Halit Kıvanç’ın sunduğu müzik eğlence programlarının da skeçlerini yazmış.
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TÜRKİYE'NİN İLK BİLİM-KURGU DİZİSİ: ZAMAN MEKÂN MAKİNESİ
Seden Kızıltunç'un TRT ekranlarına taşıdığı ilk bilim - kurgu dizisi 1980 yapımı 'Zaman Mekân Makinesi'ydi. Sanatçı; "3 günlük bayram tatili için, ekrana 3 bölümlük bir proje yansıtacaktık. Vatandaşımın teknolojiye bakışı açısının çok başka olduğunu o yıllar farketmiştim. 'Zaman Mekân Makinesi' isimli dizinin senaryosunu yazdım. Çok sevildi. Sonra 13 bölüm daha çektik. TRT'nin ilk bilim - kurgu dizisi olan bu yapımda Zihni Göktay da rol aldı" ifadelerini kullandı.
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"SENARYOMU ÇALDILAR"
Seden Kızıltunç, ardından yine fantastik bir proje olan ardından 'Pilli Gelin' dizisini yazmış ama yayınlanmamış. Kızıltunç; "O zamanlar daha yapây zeka yok. Kadın bir robotu konu alan 'Pilli Bebek' dizisini yazdım. Ben, Uğur Yücel, Necati Bilgiç rol alıyordu. TRT yayınlamadı ve 'seneye çekeceğiz' dediler. "Beni ilgilendirmez, yazar ve oyuncu paramı aldım ne yaparsanız yapın" dedim. Ondan sonra da rahmetli Türker İnanoğlu; "Senin işlerini çok beğeniyorum. Bir - iki senaryo bıraksana yazıhaneye" dedi. Ben de 'Pilli Gelin'i bıraktım. Senaryomu başkası çalmış. Bir baktım Yeşilam'a film çekmişler. Peşine düşmedim bu olayın. 'Daha da iyisini yazarım' dedim. Hâlâ da televizyonlarda gösteriliyor" diye konuştu.
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"YAPIM ŞİRKETİ PARAMIZI VERMEYİNCE 'UZAYLI ZEKİYE' BİTTİ"
Bu projelerinin devamında 'Uzaylı Zekiye'nin ortaya çıktığını belirten Seden Kızıltunç, kültleşen diziyle ilgili şöyle konuştu: Güneşte patlamalar oluyordu o zaman, gazeteler haber yapıyordu. Bu patlamalardan etkilenen saf bir kızın beyninin çok çalışması üzerine kuruluydu. Senaryosunu yazıyordum, oynuyordum ayrıca montajlarda sabahlıyordum. Münir Özkul; babamı, Doğu Erkan benden gençti ama annemi oynuyordu.
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48 yaşındaydım dizi çekilirken. Yaşımı daha küçük göstermek için ekstra ışık ve filtre kullanıyorduk. Unutulmaz işlerin ortaya çıkması için işin içinde pek çok şeyin iyi ve uyumlu olması gerekiyor. Çok güzel bir ekipti vardı. Yönetmeni Oktay Pekmezoğlu da çok iyiydi. Ancak 10 bölüm zor dayandık, yapım şirketi paramızı vermedi.
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Seden Kızıltunç, televizyondan uzaklaşmasının nedenini ise kısa ve net bir şekile açıkladı: Sektörde işi bilmeyen insanlar var. Doktor olmayan biri ameliyat yapabilir mi?
Seden Kızıltunç'un fantastik tutkusu 1993’te 'Sihirli Safiye', 1995’te ise 'Biyonik Belma' isimli dizilerle devam etti ancak sadece 10 bölüm yayınlanan 'Uzaylı Zekiye' kadar ses getirmedi.
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Oyuncu, 1969 yapımı Halit Refiğ’in 'Bir Türk’e Gönül Verdim' filminde de 'En İyi Yardımcı Kadın' dalında Altın Koza, 1975 yapımı Atıf Yılmaz ve Yılmaz Güney’in yönettiği 'Zavallılar' filmindeki rolüyle de yine aynı dalda Altın Portakal kazandı.
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MERSİN'DE YAŞIYOR
"Televizyondan para kazanmadım. Gazinolardan ve turnelerden yani ter döktüğümüz işlerden para kazandım" diyen Seden Kızıltunç, şimdilerde Mersin'deki yazlığında yaşıyormuş. "İstanbul'dan kaçmadım" diyen oyuncu, yılın bir kısmını da İstanbul'da geçiriyormuş.
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Hâlâ senaryolar yazdığını söyleyen Seden Kızıltunç, 2007'de sahnelediği tiyatro oyunu 'Foton Yolu'nu sinemaya aktarmak istediğini ve bununla ilgili görüşmeler yaptığını söyledi.