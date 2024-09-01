Necla Nazır'dan Ferdi Tayfur'a sert sözler: Sabrımın sonundayım
Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur'a yönelik; "Soyadımı kullanma" sözleri sonucu çıkan tartışmaya anne Necla Nazır da dâhil oldu. Konuyla ilgili açıklamada bulunan Nazır, "Evladımın her tarafı kurtlu olsa onu dişimle taşırım, yine taşırım. Evladım söz konusu olduğu için bu kırmızı çizgim. O yalnız değil. Onun Allah'ı var. Onun bir ailesi var. Aslanlar gibi ardında duran bir eşi var. Sabrımın sonundayım" ifadelerini kullandı
- 1
Ferdi Tayfur ile Necla Nazır'ın kızı Tuğçe Tayfur, babası Ferdi Tayfur'un; "Soyadımı kullanma" sözlerine yanıt vermiş, "Tanımadığımız birinin soyadını gasbetmiyorum. Bu, öz babamın soyadı. Ve sen bunun için benden 50 milyon mu istiyorsun? 50 milyon olmazsa da yüzde 58 hisse mi istiyorsun?" demişti.
- 2
"ÖZÜR DİLİYORUM"
Konuyla ilgili bir açıklama da Necla Nazır'dan geldi. Tuğçe Tayfur'un sosyal medya hesabından paylaştığı açıklamada, Necla Nazır şunları söyledi; "Her şeyden önce ailevi meselelerimizle ilgili karşınızda olmaktan inanın çok mahcubum. Hepinizden özür diliyorum. Dünyada bu kadar kargaşa varken, küçük bebekler, anneler, babalar öldürülürken kendi özel yaşantımızla toplumu meşgul ettiğimizden dolayı hepinizden gerçekten çok özür diliyorum.
- 3
"HER ŞEYDEN ÖNCE BİR ANNEYİM"
Beni merak etmişsiniz 'Necla hanımın bu olanlardan haberi yok mu?' diye. Tabii ki haberim var. Yıllarca sustum, kendi kabuğuma çekildim. Evladımı da böyle yetiştirdim. Her şeyden önce ben bir kadın ve bir anneyim.
-
- 4
"EVLADIM KIRMIZI ÇİZGİM"
Evladımın her tarafı kurtlu olsa onu dişimle taşırım, yine taşırım. Evladım söz konusu olduğu için bu kırmızı çizgim. O yalnız değil. Onun Allah'ı var. Onun bir ailesi var. Aslanlar gibi ardında duran bir eşi var. Ferdi bey yıllar önce neden kaçıp gittiniz? Söyleyeyim. Siz bana bir kadınla birlikte olduğunuzu ve hamile olduğunu, bir erkek çocuğu doğuracağını söylediğinizde bayıldınız. Ben de kızımı alıp, sizi terk ettim. Siz Japonya'ya kaçtınız. Bu yüzden kaçtınız.
- 5
"SABRIMIN SONUNDAYIM"
Evladım ne yaptı? Hanginize ne yaptı? Menajerliğini bıraktırdı diye mi? Nedenlerini de açıklayayım mı? Beni konuşturmayın. Sabrımın sonundayım. Evladımın, torunlarımın rızkını etrafındaki yeğenlerine yedirmem. Seni, evladına düşman bir baba ilan ettiler bunlar."