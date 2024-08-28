Ferdi Tayfur'dan kızına suç duyurusu
Ferdi Tayfur ile uzun süredir gerilim yaşadığı kızı Tuğçe Aydın arasında sular durulmuyor. Ünlü şarkıcı, kızının 'Tayfur' soyadını ticari amaçlı kullanmasına karşı çıkarak suç duyurusunda bulunacağını açıkladı. Ferdi Tayfur ayrıca, kızının şarkılarını okumasını da istemediğini ifade etti. Tuğçe Tayfur, oldukça sert bir cevap verdi
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Ferdi Tayfur'un kızı Tuğçe Tayfur Aydın, Muhammet Aydın ile tanıştıktan kısa bir sonra evlenmiş ve ve haziran ayında da ikinci çocuğunu dünyaya getirmişti.
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Gözlerden uzak bir hayat süren ve kızının düğününe de gitmeyen Ferdi Tayfur ile Tuğçe Tayfur Aydın arasında gerilim sürüyor.
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Ferdi Tayfur avukatı Hakan Tamgüç aracılığuıyla şu açıklamayı yaptı:
Müvekkilim Sayın Ferdi Tayfur ve ızı Tuğçe Aydın arasında gelişen birtakım özel nedenelrden dolayı müvekilimizin 'Tayfur' soyadının Tuğçe Aydın tarafından gerek görsel gerekse işitsel olarak ticari amaçlarla kullanılmasına ve müvekkilimizin kendisine ait eserlerin Tuğçe Aydın tarafından sosyal medya, dijital mecralar ve sahnelerde okunmasına rızasının olmadığını ve ayrıca Tuğçe Aydın'ın işletmiş olduğu 'Tuğçe Tayfur Store' isimli mağazından kaynaklı müvekkilimizin isim hakkı alacağının bulunduğunu ve gerek müvekkilimiz Sayın Ferdi Tayfur, yeğenleri gerekse akrabaları hakkında sosyal medya ve dijital mecralarda herhangi bir açıklama veya söylemlerde bulunmaması adına Tuğçe Aydın'ı bilgilendirmekle bu açıklamalarımızı da kamuoyuna duyurmaktayız. Yapmış olduğumyuz açıklamalara itibar edilmemesi durumunda gerek Tuğçe Aydın gerekse Tuğçe Aydınm ile beraber iş yapan ve hareket eden şahıs veya şirketler hakkında tüm yasal haklarımızı saklı tutmakla beraber Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunacağımızı bildiririz.
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Tuğçe Tayfur Aydın, bazı sosyal medya kullanıcılarının kendisine; "Babanı üzme" gibi yorumlarda bulunması üzerine konuya açıklık getirmek istediğini söylemişti. 36 yaşındaki müzisyen, fanlarına Şirin Gözalıcı'nın kendisiyle ilgili atıp tuttuğunu ileri sürerek karşılık verdiğini ifade etmişti.
"ŞİRİN GÖZALICI BU OLAYI KULLANARAK BABAMI DÂHİL ETTİ"
Tuğçe Tayfur Aydın, Şirin Gözalıcı için; "O, bu olayı kullanarak babamı dâhil etti" ifadelerini kullandı. Aydın, ayrıca bir kez daha o dönem her ne kadar Ferdi Tayfur kabul etmese de 78 yaşındaki şarkıcının; "Zamanında neden bırakıp kaçtığımı şimdi anladınız mı?" şeklindeki paylaşımlarını Şirin Gözalıcı'nın yaptırdığını öne sürdü.
Ferdi Tayfur, nisan ayında paylaştığı videoyla mesajın kendisine ait olduğunu söyleyip; "Az önce bir yazı yayınlattım. Şirin'e yazdırdım. Söylediğim de şu; Kim ne yapar, kendine yapar, dünyada ve ahirette... Hepinizi gözlerinizden öpüyorum" açıklamasını yapmıştı.
"BABAM BENİ HARCAMIŞ GİBİ OLDU"
Olanlardan dolayı babasının kendisinin yanında olmadığı için kırgın olduğunu söyleyen Tuğçe Tayfur Aydın; "Babam beni harcamış gibi oldu" demişti.
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Tuğçe Tayfur, yaptığı açıklamada şunları söyledi; "Tayfur soyismimi bana leylekler vermedi. Babamsın ya da ondan Tayfur soyadım. İsim hakkı talep etmişsiniz. Ben, paranızın bittiğini biseydim eşimle yardımcı olurdum size. Siz ne dediyseniz baba olarak onu yaptım ben ama kötü yine ben oldum. Allah var gam yok. Bu işin bir de inanmadığın ahireti var be baba. Olur, sorun yok. Tuğçe Aydın olarak devam ederim.