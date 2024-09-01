Bu resimde biri saklanıyor! Sadece çok dikkatli olanların görebileceği detayı görebilir misiniz?
Gözlerinizi iyi açın! Bu fotoğraf, sıradan bir manzara gibi görünebilir, ancak aslında gözlerden kaçan bir gizem saklıyor. Keskin bir gözle bakanlar, gizlenmiş bir detayı fark edebilir. Acaba siz de fark edebilecek misiniz!
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İlk bakışta bu resim sıradan bir görüntü sunuyor, ama dikkatli bakışlar gizlenmiş bir sırla karşılaşabilir. Resmin içinde saklanan detay, yalnızca çok dikkatli olanların gözünden kaçmayacak. Siz de bu gizemi çözebilecek misiniz?
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1. Hayalet nerede?
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Cevap: Kadının bacakları yok.
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2. Vampir kim?
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Cevap: Adamın yansıması yok ve vampir dişleri var.
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3. Bu pandaların arasında bir kaçak var! Bulabilir misiniz?
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Cevap: Bu bir panda değil rakun!
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4. Bu ayılardan bir tanesi aslında ayı değil! Onu bulabilir misiniz?
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Cevap: Bu bir kostüm!
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5. Hırsızı bulun!
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Cevap: İşte burada!
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6. Bu bir kaplan ailesi ama bir tanesi aslında kaplan değil! Hangisi?
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Cevap: Bu bir jaguar!
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7. Periyi görebiliyor musunuz?
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Cevap: Asasını saklmaya çalışsa da bizi kandıramaz!
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8. Bu heykellerden bir tanesi aslında insan! Bulabilir misiniz?
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Cevap: Bu adam aslında kostüm giymiş!
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9. Hangisi deve değil?
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Cevap: Bu hayvanın hörgüçleri yok!
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10. Bu resimde kaç kişi var?
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Cevap: Tabloya dikkatli bakın, 6!
Fotoğraf kaynak: Bright Side
Kaynak: Bright Side
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