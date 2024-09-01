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        Yeni tanıştığı kız arkadaşına kabusu yaşattı: Bir anlık dalgınlıkla yakalandı

        İzmir'in Bornova ilçesinde A.G., eğlence mekanında tanıştığı kız arkadaşı H.D.'yi aynı gün bir kafede silahla rehin aldı. Polis ekipleri, ikna çalışmaları sırasında bir anlık dalgınlığından faydalandığı A.G.2yi yakalayıp, gözaltına aldı. Yaşananlar, güvenlik kamerasına yansırken, şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 01.09.2024 - 12:22 Güncelleme: 01.09.2024 - 12:26
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          İzmir'in Bornova ilçesindeki bir kafede dün akşam saatlerinde korku dolu anlar yaşandı.

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          A.G., aynı gün eğlence mekanında tanıştığı kız arkadaşı H.D.'yi henüz belirlenemeyen bir nedenle gittikleri kafede silahla rehin aldı.

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          İhbar üzerine adrese Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ve Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

          A.G., polis ekiplerine tabancayla ateş açtı. Havaya uyarı ateşi açan polis ekipleri, şüpheliyi sohbet edip sakinleştirmeye çalıştı.

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          Yaklaşık 2 saat süren ikna çabalarının ardından A.G., bir anlık dalgınlığından yararlanan polis ekipleri tarafından yakalanıp, ruhsatsız tabancayla gözaltına alındı.

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          Olayda H.D. ise yara almadan kurtuldu. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.G., tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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          Öte yandan, olay iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde A.G.'nin polis ekiplerine ateş ettiği ve ardından polisin müdahalesiyle gözaltına alındığı anlar yer aldı.

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