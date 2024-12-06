WWK Volleys Herrsching: 1 - Spor Toto: 3 | MAÇ SONUCU

Spor Toto, 2025 CEV Challenge Kupası 8’li Finaller Turu ilk maçında deplasmanda Almanya’nın WWK Volleys Herrsching takımını 19-25, 25-23, 17-25 ve 21-25 setler sonucunda 3-1 mağlup ederek tur için avantajı kaptı.

Bu eşleşmenin rövanşı 18 Aralık’ta Ankara’da Spor Toto’nun ev sahipliğinde oynanacak. Spor Toto’nun ikinci karşılaşmada kazanacağı en az iki set veya elde edeceği her türlü galibiyet tur için yeterli olacak.

REKLAM advertisement1

SALON: Nikolaushalle HAKEMLER: Tin Vedris, Frankie Tanti WWK VOLLEYS HERRSCHING: Ilic, Gruvaeus, Rodriguez Perez, John, Mayaula Nzeza, Burggraf, Welsch, Brandt, Matsuo (L), Wiesner, Engemann, Kaminski SPOR TOTO: Ulaş Kıyak, Doğan Karakoç, Edgar, Beytullah Hatipoğlu (L), Mustafa Koç, Mustafa Cengiz, Hidalgo Oliva, Ömer Furkan Dur, Muhammet Kaya, Muagututia

SETLER: 19-25, 25-23, 17-25, 21-25 SÜRE: 103 dakika (27’, 27’, 23’, 26’)