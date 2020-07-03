Türkiye İş Bankası'nın ana destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı'nın 6'ıncı dönem girişimleri mezun oldu.
Pandemi nedeniyle online olarak yapılan Demo Day etkinliğinde Workup'tan yeni mezun olan 11 girişim, girişimcilik ekosistemi ve iş dünyasından yatırım ve işbirliği anlamında destek alabilecekleri davetlilere girişimlerini tanıtarak, iş modellerini ve yol haritalarını aktardılar.
Yapılan açıklamaya göre, 2017 yılında başlayan Workup Girişimcilik Programı'na bugüne kadar 10 binden fazla başvuru yapıldı.
6'ıncı dönem ile birlikte toplamda 60 girişim mezun olurken, programa dahil olan 15 farklı girişimin, şimdiye kadar toplam 1.6 milyon doların üzerinde yatırım aldığı kaydedildi.
'GİRİŞİMCİLİĞE İLGİ ARTIYOR'
İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Demo Day etkinliğinde yaptığı konuşmada, girişimcilik alanındaki desteklerini ekosistemin olabildiğince tüm kesimlerine dokunarak mentorluktan fon sağlamaya, kadın girişimcilerden tarım alanına kadar farklı platformlarla işbirliği yapmak şeklinde kapsayıcı bir şekilde sürdürdüklerini vurguladı.
Bali, "Programın 5'inci dönem mezuniyetinden bu yana bin girişimci başvuru yaptı. Bu sayı, hem ülkemizde girişimciliğe olan ilginin artarak devam ettiğini hem de bizim doğru yolda olduğumuzu gösteriyor" dedi.
Pandeminin ardından Workup Girişimcilik Programı'nı hızlıca online ortama taşıdıklarını belirten Bali, "Bu kapsamda ilham etkinliklerine, mentorluk görüşmelerine, eğitim ve aktarımlara online mecralar üzerinden devam ettik. Yaklaşık 3.5 aylık dönemde toplam 35 online etkinlik düzenledik, girişimcilik ekosisteminin çok önemli paydaşları ile canlı olarak gerçekleştirdiğimiz 10 etkinliği de sosyal medya hesaplarımızdan canlı yayınlayarak tüm ekosistemin erişimine sunduk" diye konuştu.
YATIRIM İÇİN 100 MİLYON TL KAYNAK AYRILDI
Hız kazanan dijitalleşme ile birlikte halen yeni teknolojileri kullanmayan insanların, daha hızlı bir şekilde buna erişebileceğinin altını çizen Bali, ister pandemi ister başka kritik dönemler olsun, bundan sonra teknolojiyi odak noktalarına alanların daha çok tercih edileceğini söyledi.
Bali, "Bu da aslında girişimcilerin, girişimcilik ekosisteminin, fintech'lerin, gelecek yıllarda yapacağı işlerin ve üreteceklerinin daha çok talep edilir olacağı anlamına geliyor. Salgın sürecinde, girişimcilerin ihtiyaçlara ne kadar hızlı yanıt verdiğini, yeni koşullara ne kadar hızlı adapte olduklarını gördükçe, Türk girişimcilerinin de büyüme fırsatları yakalayacağına olan inancım daha da artıyor" dedi.
İş Bankası'nın yatırımcısı olduğu Maxis Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu'nun 3'üncü yatırımını, geçtiğimiz Ocak ayında Workup'ın 4'üncü dönem mezunlarından PCI Checklist girişimine yaptığını ve bunun Maxis'in Workup girişimleri arasındaki ilk yatırımı olduğunu da hatırlatan Bali, girişimlere yatırım yapmanın yanı sıra büyümelerine katkı sağlamak adına da adımlar attıklarını belirtti.
Bali, 100 milyon TL'ye kadar kaynak aktarmayı taahhüt ettikleri Maxis ile yatırımlara devam ettiklerini söyledi.
1.6 MİLYON DOLAR YATIRIM ALDILAR
Yapılan açıklamaya göre, 2017 yılında başlayan Workup Girişimcilik Programı'na bugüne kadar 10 binden fazla başvuru yapıldı.
6'ıncı dönem ile birlikte toplamda 60 girişim mezun olurken, programa dahil olan 15 farklı girişimin, şimdiye kadar toplam 1.6 milyon doların üzerinde yatırım aldığı kaydedildi.
Workup programının 6'ıncı dönem mezunları ise Hipicon, Aktivido, Vahaa, B2Metric, Processeye, E-Bursum, Templay, Enhencer, Headports, Barty ve Mindsite oldu.
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