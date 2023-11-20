Arjantin'in yeni devlet başkanı Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?
Arjantin'de devlet başkanlığı seçiminde zaferi elde eden aşırı sağcı Javier Milei oldu. 53 yaşındaki Özgürlük Gelişimi Partisinin adayı Milei, bugüne kadar yaptığı farklı açıklamalarla gündem olmuştu. Liderliği kesinleştikten sonra Arjantin tarihinde yeni bir sayfa açtıklarını söyleyen Milei bugüne kadar gündeme damga vuran neler dedi?
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Arjantin'de devlet başkanlığı seçimini Özgürlük Gelişimi Partisinin aşırı sağcı adayı Javier Milei, oyların yüzde 55,82'sini alarak yarışı kazandı. "Peronist" ittifakı adayı ve mevcut Ekonomi Bakanı Sergio Massa ise oyların yüzde 44,17'sini aldı.
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Bugüne kadar farklı açıklamalarıyla gündeme gelen Milei, ülke tarihinde yeni bir sayfa açıldığını söyledi. Peki Milei, bugüne kadar dikkat çeken hangi açıklamalarda bulunmuştu?
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Milei, seçim kampanyası sırasında Arjantin Merkez Bankası'nı kapatmak ve para birimi olarak Arjantin Pesosu yerine ABD Doları kullanmak istediğini söylemişti.
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Ayrıca kürtaja şiddetle karşı çıkıyor, silah yasalarının daha gevşek olmasını destekliyor.
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2021'den beri kongre üyesi olan 53 yaşındaki Milei, sağlık sistemini özelleştirmeyi, vergileri büyük ölçüde düşürmeyi, kamu harcamalarını kısmayı, devlete ait tüm işletmeleri kapatmayı veya özelleştirmeyi ve sağlık, eğitim ve çevre bakanlıklarını kaldırmayı istiyor.
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Devlet okullarında toplumsal cinsiyet ve kimlik konularında eğitim verilmesine karşı çıkan Milei, iklim değişikliğini de inkar ediyor.
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Eski bir televizyon yıldızı olan Milei, 2021'den beri kongre üyesi.
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TRUMP VE BOLSONARO'YA BENZETİLMİŞTİ
Milei, eski ABD Başkanı Donald Trump ve eski Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'ya benzetilmişti.
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Eski Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro da seçim öncesinde yaptığı açıklamada, Milei'in pek çok ortak noktaları olduğunu söylemişti.
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Diğer yandan Eski ABD Başkanı Trump da, eski televizyon yorumcusu Milei'yi kutladı, kendi seçim sloganına atıfla onun "Arjantin'i yeniden büyük bir ülke yapacağını" söyledi.
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"ARJANTİN'DE ÇÖKÜŞÜN SONU BUGÜN BAŞLIYOR"
Seçimi kazanmasının ardından açıklama yapan Milei, "Çöküş modelinin sonu geldi, artık geriye dönüş yok. Nereden gelirse gelsin yeni Arjantin'e katılmak isteyen herkes memnuniyetle karşılanacak. Şiddete başvuranlara, düzeni bozanlara yer yok. Kanunları uygulamada amansız olacağız." dedi.
Devletin "yoksullaştırıcı" modelinin her yerde sona erdiğini vurgulayan Milei, "Arjantin'de çöküşün sonu bugün başlıyor ve bugün ülke tarihinde yeni bir sayfa açıyoruz. Devletin paylaşacak bir ganimeti olduğu düşüncesi son buluyor. Bugün Arjantin'in yeniden inşası başlıyor." değerlendirmesinde bulundu.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.