Arjantin'in yeni devlet başkanı Milei gündeme damga vuran hangi açıklamalarda bulundu?

2021'den beri kongre üyesi olan 53 yaşındaki Milei, sağlık sistemini özelleştirmeyi, vergileri büyük ölçüde düşürmeyi, kamu harcamalarını kısmayı, devlete ait tüm işletmeleri kapatmayı veya özelleştirmeyi ve sağlık, eğitim ve çevre bakanlıklarını kaldırmayı istiyor.