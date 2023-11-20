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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Zonguldak'ta batan gemi için acı bekleyiş! - Haberler

        Zonguldak'ta batan gemideki haber alınamayan mürettebatın listesi ortaya çıktı

        Zonguldak'ta şiddetli fırtınada batan Kafkametler adlı gemi için arama kurtarma çalışması sürerken 12 kişilik mürettebatın listesi ortaya çıktı. Geminin ise karaya oturmamak için açığa giderken mendireğe çarptığı ve iletişim de bu sırada koptuğu belirlendi

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 20.11.2023 - 09:49 Güncelleme: 20.11.2023 - 09:51
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          Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde dün sabah saatlerinden itibaren haber alınamayan ve mendireğe çarparak battığı belirlenen 'Kafkametler' adlı kuru yük gemisinin 12 Türk´ten oluşan mürettebat listesi ortaya çıktı.

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          DHA'nın haberine göre öte yandan Kafkametler´in liman içinde sürüklenip, karaya oturmaması için açığa giderken mendireğe çarptığı ve iletişimin bu andan sonra koptuğu öğrenildi.

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          Kent genelinde dün şiddetli yağış ve fırtına hakim olurken, sabah saatlerinde Ereğli Limanı´nda 2 gemi halatı kopunca sürüklendi.

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          İddiaya göre 'Kafkametler' adlı Türk bandıralı gemi, liman içinde sürüklenmememesi için açığa hareket ettirildi. Daha sonra mendireğe çarpan gemi ile irtibat koptu.

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          12 Türk mürettebatı bulunan gemiye ve personele ulaşılamadı. Olumsuz hava şartları nedeniyle ise mürettebatı arama kurtarma çalışması yapılamadı.

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          Gece saatlerinde açıklama yapan İçişleri Bakanı geminin battığını açıklayarak "Olumsuz hava ve deniz koşulları nedeniyle İzmir'e gitmek üzere limandan ayrılan Türk bayraklı `Kafkametler´ adlı kuru yük gemisi sürüklenerek mendireğe çarpmak suretiyle batmıştır. Gemide bulunan 12 Türk mürettebat ile halen irtibat kurulamamıştır." dedi.

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          Kafkametler gemisinin mürettebatında Kaptan Cemal Turan, 2´nci Kaptan Hıfzı Tarhan, Telsiz Zabiti Berke Çamurtaş, Başmühendis Veli Özel, 2´nci Makinist Göksel Özel, Güverte Ustası Tamer Özer, Usta Gemiciler İsmail Kaptan ile Satılmış Uslu, Gemici Mustafa Nacar, Usta makinist Cüneyt Aygen, Yağcı Ömer Hebip, Aşçı Metin Usta olduğu ortaya çıktı. Mürettebattan ise hala bir haber alınamadı.

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