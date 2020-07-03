Yiğitcan Yıldız yyildiz@htgazete.com.tr

İş Bankası'nın desteklediği Workup Girişimcilik Programı'nın 6'ıncı dönemi tamamlandı.

Programın dönem sonu etkinliğinin ardından Habertürk'e özel açıklamalarda bulunan İş Bankası Genel Müdür Yalçın Sezen, İş Bankası'nın ve Workup'ın kapılarının, iş yapmak isteyen ve samimi tüm girişimlere açık olduğunu söyledi.

Online ortamda görüşlerine başvurduğumuz Sezen, programa 2017 yılında başladıklarını hatırlatarak, her yeni Workup döneminin farklı öne çıkan özellikleri olduğundan bahsetti.

6'ıncı dönemde dijitalleşmenin öne çıktığını anlatan Sezen, "Son döneme başladığımızda pandemi patlak verdi. Pandemi nedeniyle programı ertelemek yerine dijitale taşıdık ve bunu yaparak da fark yarattık. Normal şartlarda programı tamamen dijitale taşımak gibi bir hedefimiz yoktu, fakat şartlar bunu gerektirdi ve verimli sonuçlar aldık" dedi.

Sezen, bankanın bu dönemde ilk defa Workup mezunu bir girişime yatırım yaptığını da bildirdi.

İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ FON YOLDA

Şartlar ne olursa olsun Workup programını desteklemeye devam edeceklerini söyleyen Yalçın Sezen, Workup'ı uzun soluklu bir proje olarak ele aldıklarını söyledi.

Sezen, 3 yıl içinde hem programdaki girişimlerin hem de Türkiye girişimcilik ekosistemindeki diğer girişimlerin geliştiklerini kaydetti.

Pandemi sürecinde İş Bankası'nın girişimlere yönelik desteklerini azaltmadığını da kaydeden Sezen, 100 milyon TL'lik Maxis yatırım fonunun tamamlanmadığını, bu fondaki miktarın tamamı ile yatırım yapıldıktan sonra, ikinci ve üçüncü fonun oluşturulacağını belirtti.

İş Bankası Genel Müdür Yalçın Sezen, işbirliği ve yatırım yaptıkları girişimlerde fintech şartı aranmadığını, değer yaratacağına inandıkları ve stratejik işbirliği yapabilecekleri her girişimi destekleyebileceklerini de vurguladı.

Yalçın Sezen, Workup'ın dijitale taşımaları ile, programı İstanbul dışında diğer kentlere de açabileceklerinin sinyalini verdi.