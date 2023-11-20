Tarsus'un gizemli mezarları
Mersin'in Tarsus ilçesinde asırlık mezarlar gizemini korumaya devam ederken, tarihçi Safi Karataylı açık hava müzesi niteliğindeki mezar taşlarının önce tescillenip, ardından koruma altına alınması gerektiğini belirtti
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İlçeye bağlı Alibeyli Mahallesi'nde bulunan ve yaklaşık 100 yıllık olduğu tahmin edilen kabir taşlarının gizemini merak eden mahalle sakinleri, yetkililerin bölgede inceleme yapmasını istedi.
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Tarihçi Safi Karataylı da açık hava müzesi niteliğindeki mezar taşlarının önce tescillenip, ardından koruma altına alınması gerektiğini söyledi.
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"ÇOK ÖNEMLİ BİR KÜLTÜREL HAZİNE"
Mezar taşlarının çok önemli bir kültürel hazine olduğunu belirten Karataylı, "Etnografik değer taşıyan bu mezarlar, açık hava müzeleri niteliğinde değerlendirilebilir.
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Mezar taşları, Türklerin en eski balballarından günümüze ulaşan bir takım sembolleri, birtakım bilgileri içerir.
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Üzerindeki motifler ayrıca anlamlar taşıyor. Alibeyli Mahallesi'nde gördüğüm eski tarih Rumi 1280, yani miladi 1864 tarihi ki; Torosların kıyısındaki yörük köylerinin oluşumu aşağı yukarı 200 yıllık geçmişe sahip.
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Buradaki mezar taşlarından birçok bilgiyi elde edebilme şansına sahibiz ancak birçoğunu kaybetme tehlikesiyle karşı karşıyayız. Açık hava müzesi niteliğindeki mezar taşlarının önce tescillenip ardından koruma altına alınması gerekiyor" dedi.
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