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Türkiye otomotiv pazarına Çin'den gelen otomobiller kervanına yeni bir marka daha katılıyor.

Çinli üretici Hozon Auto bünyesinde faaliyet gösteren Neta, Avrupa'da ilk önce Türkiye'ye geliyor.

Gürses Grup çatısı altında yer alan mobilite şirketi GRS Automobility distribütörlüğünde satışına başlanacak Çinli markanın, Türkiye'deki ilk modeli ise yüzde 100 elektrikli C-SUV segmentinde yer alan Neta U olacak.

GRS Automobility'nin kaptan koltuğunda ise otomotiv sektörünün yakından tanıdığı bir isim bulunuyor.

2004-2007 yılları arası Volkswagen Ticari Araç Genel Müdürlüğü, 2007-2017 yılları arasında ise Volkswagen Binek Araç Marka Genel Müdürlüğü görevini yürüten Vedat Uygun, Doğuş Otomotiv'deki 21 yıllık profesyonel çalışma hayatının ardından kariyerinde yeni bir sayfa açmış durumda.

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Önceki günlerde bir araya geldiğimiz GRS Automobility Genel Müdürü Vedat Uygun ile Gürses Grup Yönetim Kurulu Üyeleri Uğur ve Mehmet Gürses'te şirketin gelecek hedeflerini dinledik.

'HEDEF MOBİLİTEDE İLK 3'

Neta ile birlikte Hollandalı mikromobilite markası Carver'ı da Türkiye'ye getireceklerini bildiren Uygun, "Mobilite kavramını uçtan uca yenilikçi çözümlerle yeniden ele almayı, ülkemiz otomotiv pazarını geliştirerek daha dinamik bir hale getirmeyi, bu sayede katma değer sağlamayı ve dönüştürmeyi hedefliyoruz" dedi.

Pazara giriş yapan birçok yeni markanın aksine satış adetlerinden ziyade kullanıcıların sevdiği markaları temsil etme motivasyonu üzerinde durduklarını kaydeden Uygun, "Aidiyet duygusu yaratmak ve tüketicileri mutlu etmek, her alanda yanlarında olmak bizler için pazar payından, satış adetlerinden çok daha kıymetli. 2030 yılında Türkiye’deki mobilite şirketleri arasında ilk 3’te yer almak vizyonumuzun genel çerçevesini oluşturuyor" açıklamasında bulundu.

Verilen bilgiye göre, yıllık 150 bin adet elektrikli araç satışına imza atan Neta’nın ilk modeli U, Aralık ayında Türk tüketicisi ile buluşacak. 150 kW gücündeki otomobil yüzde 10 ÖTV diliminde yer alacak.

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CATL imzalı bataryaların görev yaptığı otomobil şehir içi 420 kilometre sürüş menzili (WLTP) sunarken, 30 dakikada yüzde 30’dan yüzde 80’e hızlı şarj olabilme özelliğine sahip.

2024'TE YENİ MODELLER GELECEK

Uygun'un verdiği bilgiye göre, Neta U’nun ardından gelecek Neta GT ise 0’dan 100 km/s hıza 3.7 saniyede çıkabiliyor. Elektrikli coupe olan bu model de 2024 yılının ilk çeyreğinde ülkemizde satışa sunulacak. Yine aynı dönemde satışa çıkması beklenen Neta AYA ise B segment SUV sınıfında yer alıyor.

Çinli markanın elektrikli sedan modeli Neta S ise 2025 yılında ürün gamına dahil olacak. Bu modelin 0’dan 100 km/s hızlanması da 3.9 saniye olarak açıklanıyor. Çinli markanın tüm modellerinde elektrikli otomobillerin kış şartlarında menzilini korumasını sağlayan ısı pompası standart olarak sunuluyor.

Uygun, ilk iki showroomun İstanbul’da olacağını da belirterek, 2024'te 12-13 adet showrooma ulaşmayı istediklerini söyledi. Satış sonrası servis hizmetleri için de Bosch Car Service ile anlaştıklarını anlatan Uygun, önümüzdeki yıl ayda 400 adede yakın otomobil satmak istediklerini aktardı.

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Neta'nın Türkiye'nin ardından 2024'te Avrupa’da faaliyetlere başlayacağını da belirtelim.

HEM MOTOSİKLET HEM OTOMOBİL

GRS Automobility’nin önümüzdeki ay itibarıyla Türkiye’de satışa sunmaya başlayacağı bir diğer marka olan Carver ise, şehir içi yolculuklara özel geliştirilmiş bir model.

1+1 oturma düzeniyle satılacak araçta, Dynamic Vehicle Control adı verilen sistem sayesinde motosikletlerde olduğu gibi virajlarda 40 dereceye kadar yana yatılabiliyor.

Carver hakkında da bilgi veren GRS Automobility Genel Müdürü Vedat Uygun, "'Bir yerden bir yere gitmek için 2 tonluk araçlara ihtiyacımız var mı' mottosuyla satış yapan bir marka. Hem binek otomobil hem de motosiklet özelliklerini taşıyan araçlar üretiyor. Aracın eni 98 cm ve kliması var. Otomobil ehliyetiyle kullanılabilmesi için tip onay çalışmalarımız sürüyor. Carver S+ ve Carver R+ olmak üzere iki model getireceğiz. Cargo modeli de olacak" dedi.

Edindiğimiz bilgiye göre, S+ modeli 80 km/s hıza kadar çıkıyor ve 100 km menzili var. Bu versiyon otoyolda da kullanılabiliyor. Son hızı 45 km/s ve menzili 130 km olan Carver R+ ise otoyol ve köprülerde kullanılamıyor.

Carver'in fiyatı henüz belli değil. Fakat, aracın hedef kitlesi olarak yüksek gelir grubu radara alınmış durumda.