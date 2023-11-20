Arjantin'de düzenlenen genel seçimler sonucunda popülist aday Javier Milei ülkenin yeni devlet başkanı oldu.

Milei neredeyse her alanda aykırı fikirlere sahip olsa da özellikle seçim dönemi ve hatta öncesindeki radikal ekonomik fikirleriyle dikkat çekiyor. Bu fikirlerin detayına inmeden önce Arjantinlilerin neden ana akım çözümler sunan sol veya sağ partilere değil de Milei gibi bir adaya yöneldiğini anlamak gerekiyor.

Ülkede yaşayanların en büyük sorunu uzun süredir yüksek enflasyon ve gerileyen alım gücü.

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ENFLASYON TARİHİ ZİRVEYİ GÖRDÜ

Ekim ayında Arjantin'de yıllık enflasyon yüzde 142.7'ye yükselerek tarihi zirvesine çıktı. Yıllık enflasyon eylül ayında yüzde 138.3, ağustos ayında yüzde 124.4, temmuz ayında ayında ise yüzde 113.4 olarak açıklanmıştı.

ÜLKENİN YÜZDE 40'I YOKSUL

Yüksek enflasyonla boğuşan ülkede yoksulluk da artmış durumda. Resmi verilere göre yoksulluk oranı 2022 sonunda yüzde 39.2'ye ulaştı. Bu, ülkede 18.1 milyon kişinin yoksulluk sınırının altında bir geliri olduğu anlamına geliyor.

2022 sonu itibarıyla yoksulluk oranı 15 yaş altı çocuklarda ise yüzde 54.2'ye yükseldi.

BARINMA KRİZİ

Arjantin'de alım gücü düşerken başta Buenos Aires olmak üzere büyük şehirlerde kiraların gelirlerden hızlı artması da barınma krizi yaratıyor. Buenos Aires'te kiralar geçen yıl yüzde 100'ün üzerinde artarken çıkarılan bir yasa ile senede sadece 1 kere kira zammı yapılması ve bu zammın enflasyon oranını geçmemesi zorunluluğunu getirildi. Bunun üzerine ev sahipleri uzun vadeli kiralama yerine evlerini Airbnb gibi platformlardan kısa vadeli kiralamaya başladı. Bu da ortalama kira fiyatlarının artmasına yol açtı.

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İşte bu sıkıntılar arasında seçim zaferi elde eden Milei'nin ekonomik vaatlerinin merkezinde vergileri düşürmek, Merkez Bankasını kapatmak ve Arjantin Pesosunu tedavülden kaldırarak tamamen ABD Doları kullanmak yer alıyor. Tabii tüm aykırılığına rağmen bu kararları almak için gerekirse referanduma gideceğini ve "oldu bittiye" getirmeyeceğini de ifade ediyor.

"NEDEN DOLARİZE ETMEYELİM?"

Javier Milei temmuz sonunda El Pais'e verdiği röportajda kendisine neden ekonomiyi dolarize etmek istediği sorulduğunda şu cevabı vermişti:

"Soruyu diğer türlü sormak gerekiyor? Neden dolarize etmeyelim? Arjantin bir merkez bankası yokken dünyanın en zengin ülkesi haline gelmişti. 1880-1935 yılları arasında yıllık enflasyon ortalama yüzde 0.9 seviyesindeydi. 1935 yılında merkez bankası halkı dolandırmak ve güce yakın kişilere yarar sağlamak için kuruldu. Merkez Bankası'nın kuruluşunun ardından enflasyon yüzde 6'ya sıçradı. 1946 yılında merkez bankası tamamen kamulaştırıldı ve ortalama enflasyon yüzde 250'ye çıktı. Pesodan şu ana kadar 13 sıfır attık ve savaş bile yokken 2 hiperenflasyon dönemi geçirdik. Bu bir felakettir.

1991 yılında sabit kura geçildi ( 1 dolar 1 pesoya eşitlendi). 1993 yılından itibaren Arjantin bir kaç yıllığına dünyadaki en düşük enflasyona sahip ülkelerden birisi oldu. Bu, Arjantin tarihindeki en başarılı programlardan birisi oldu."