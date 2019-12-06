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Türkiye İş Bankası’nın ana destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı’nın 5. dönem girişimleri mezun oldu. İş Sanat İş Kuleleri Salonu’nda gerçekleştirilen Demo Day etkinliğine; melek yatırımcılar, girişim sermayesi şirketleri, hızlandırma ve kuluçka programlarının yöneticileri, finans dünyasından temsilciler ile İş Bankası ve iştiraklerinin üst düzey yöneticileri katıldı.

İş Bankası Genel Müdürü Adnan Bali, Demo Day etkinliğinde yaptığı konuşmada, “Eğer biz son 10 yılda, bazı Avrupa ülkelerinin nüfusundan bile fazla, 7 milyonun üzerinde yeni iş yaratmamıza rağmen işsizliği hala aşağıya çekemiyorsak, daha hızlı büyümek zorunda olduğumuz ortada. Ülkemizde hızlı büyümeyi finanse edecek kaynağı yaratabilmek için katma değerli, teknolojiye ve inovasyona dayalı üretim anlayışını geliştirmeliyiz” dedi.

Girişimcilerin Türkiye’nin büyümesi açısından taşıdığı öneme dikkat çeken Bali, “Katma değeri yüksek ne kadar çok üretim yapıp bunu dışarıya satacak duruma gelirsek, hem ekonomide dışa bağımlığımız azalacak hem de üniversite mezunu genç nitelikli işsizlerimiz için iş olanakları yaratmış olacağız. Bu da daha fazla girişimcinin desteklenmesi, teknolojiye dayalı daha fazla inovatif fikrin hayata geçirilmesi ile olur” diye konuştu.

Girişimcilere yönelik desteği; mentorluktan fon sağlamaya, kadın girişimcilerden tarım alanına kadar farklı platformlarla işbirliği yaparak kapsayıcı bir şekilde sürdürdüklerini ifade eden Adnan Bali, “Girişimcilik ekosistemine desteğimizi kapsayıcı bir şekilde sürdürüyoruz. Bizim derdimiz para kazanmak değil, bu işte kararlılığımızı ortaya koymak istiyoruz” dedi.

Girişimcilik kültürünün yaygınlaşması ve girişimcilik potansiyeli olan gençleri desteklemek amacıyla çalışmalar yürüten Türkiye Girişimcilik Vakfı ile bu yıl bir işbirliği başlattıklarını hatırlatan Bali, Türkiye’nin ilk kadın odaklı yatırım platformu olan Arya ile de işbirliğine gittiklerini belirtti.

TÜRKONFED ve İstanbul Kalkınma Ajansı işbirliğiyle sürdürdükleri Dijital Dönüşüm Merkezi projesine de değinen Bali, bu proje ile KOBİ’lerin dijital dönüşümüne aracılık edecek teknoloji odaklı girişimlere köprü olduklarını vurguladı. Tarım sektörünün girişimcilikte destek verdikleri başka bir alan olduğuna işaret eden Bali, düzenledikleri Tarım Girişimciliği Yarışması’na 200’ün üzerinde başvuru yapıldığını söyledi.

‘DAİMA OLUMLU YÖNDE ŞAŞIRTIN'

Adnan Bali, 100 milyon TL’ye kadar kaynak aktarmayı taahhüt ettikleri Maxis Yenilikçi Girişim Sermayesi Yatırım Fonu ile şimdiye kadar iki girişime toplamda 1 milyon 350 bin dolar tutarında yatırım yaptıklarını, teknoloji odaklı yeni nesil girişimlere finansal destek vermeye devam edeceklerini vurguladı.

Bali, Workup Girişimcilik Programı’ndan mezun olan girişimlere başarılı olmaları için şu tavsiyede bulundu: “Fiyatla gelen müşteri fiyatla gider, bunun üzerine iş modeli kurulamaz. Nasıl fark yaratacağız? Müşteriyi daima iyi, olumlu yönde şaşırtarak.”

Etkinlikte Workup’tan yeni mezun olan 9 girişim (Agrovisio, Cameralyze, FakeFind, Gamer Arena, HoloNext, Qubitro, Teamfluencer, Verilogy, Vidyou),girişimcilik ekosistemi ve iş dünyasından yatırım ve işbirliği anlamında destek alabilecekleri davetlilere girişimlerini tanıtarak, iş modellerini ve yol haritalarını aktardılar.

İŞTE WORKUP PROGRAMININ YENİ MEZUN GİRİŞİMLERİ

2017 yılında başlayan Workup Girişimcilik Programı’na bugüne kadar 9 binden fazla başvuru yapıldı, yüzlerce girişim ile bir araya gelindi. 5. dönem ile birlikte toplamda 49 girişim mezun oldu. Program kapsamında şimdiye kadar girişimcilere 735 saat mentorluk verildi, 177 etkinlik düzenlendi.

Demo Day etkinliğine sahneye çıkan Workup Girişimcilik Programı’nın 5. dönem girişimleri şunlar oldu:

Agrovisio: Uydu görüntüleriyle tarım alanlarını tespit edip ürün bazında sınıflandırarak, üretici ve tedarikçilere rekolte ve fiyat tahminleri sunan yapay zeka uygulaması.

Cameralyze: Mağazalarda bulunan güvenlik kamerası görüntülerini analiz ederek, müşteri profillerini çıkartan ve davranış analizi bazlı önerilerde bulunan yazılım çözümü.

FakeFind:Instagram’da bireysel ve kurumsal hesap analizi yaparak, hesabın gerçek olup olmadığını tespit eden ve raporlayanmobil uygulama.

Gamer Arena: Çeşitli dijital oyunlarda benzer yetenekteki oyuncuları online bir turnuva veya düelloda bir araya getirerek, oyunculara ödül kazanma ve rekabet etme imkanı sağlayan e-spor platformu.

HoloNext:Firmaların ürünlerini müşterilerine mobil cihazları üzerinden, bulundukları mekanlar içerisinde 3 boyutlu ve sanal olarak gösterebilmelerini sağlayan online artırılmış gerçeklik platformu.

Qubitro: IoT projelerinin yazılım geliştirme sürecini ortadan kaldırarak gerekli tüm senaryoların kodlama ve kurulum gerekmeden hayata geçirilmesini sağlayan platform.

Teamfluencer:Nanoinfluencer’ların sosyal medya hesaplarında toplu paylaşımlarda bulunarak markaların ve ürünlerin tanıtımını gerçekleştiren platform.

Verilogy:Şirketlerin ve avukatların KVKK, GDPR veya CCPA uyum süreçlerinde karşılaştığı operasyonel zorluklara çözümler sunan veri güvenliği platformu.

Vidyou:E-ticaret siteleri ve pazaryerlerinde bulunan dijital ürün kataloglarını saniyeler içerisinde video kataloğa dönüştüren video pazarlama platformu.