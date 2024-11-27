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        Haberler Dünyadan 'Wicked' oyuncuları Ariana Grande ile Cynthia Erivo'nın ücretleri arasında uçurum iddiasına yanıt - magazin haberleri

        'Wicked' oyuncuları Ariana Grande ile Cynthia Erivo'nın ücretleri arasında uçurum iddiasına yanıt

        'Wicked' filminin başrol oyuncuları Ariana Grande ile Cynthia Erivo'nın kazançları arasında 14 milyon dolarlık fark olduğu iddiasına Universal Pictures'den yanıt geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.11.2024 - 12:46 Güncelleme: 27.11.2024 - 12:48
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        • 1

          Yeşil tenli bir kadının Oz Büyücüsü tarafından Batı'nın kötü cadısı haline gelmesinin hikâyesini konu edinen 'Wicked', gösterime cuma günü girdi. Bir süredir filmin başrol oyuncularının kazançlarıyla ilgili tartışma sürüyor.

          İddia, Ariana Grande'ye 15 milyon dolar, Cynthia Erivo'ya ise sadece 1 milyon dolar ödendiği şeklindeydi.

        • 2

          Filmde ana karakter Elphaba'yı canlandıran 37 yaşındaki Cynthia Erivo'ya daha düşük ücret verilirken, yardımcı karakter Glinda'ya hayat veren 31 yaşındaki şarkıcı Ariana Grande'ye daha yüksek maaş ödendiği söylentisi üzerine Universal Pictures'den açıklama geldi.

        • 3

          Yapım şirketi Universal Pictures'tan yapılan açıklamada; "Cynthia ve Ariana arasındaki ücret eşitsizliğine ilişkin haberler tamamen yanlıştır ve internet söylentilerine dayanmaktadır. Oyuncular, ‘Wicked’daki çalışmaları karşılığında eşit ücret aldılar” denildi.

        • 4

          Yönetmenliğini Jon M. Chu'nun üstlendiği, Broadway müzikalinin sinema uyarlaması 'Wicked', hafta sonu boyunca 114 milyon dolarlık açılış hasılatıyla ABD gişesinde bir numaraya yerleşti.

          'Wicked'in hasılatı; 'Deadpool & Wolverine' (211 milyon dolar) ve 'Inside Out 2'nin (154 milyon dolar) ardından yılın en büyük üçüncü ABD açılışı oldu.

        • 5

          Fantastik müzikal türündeki filmde Elphaba, gerçek gücünü henüz keşfedememiş olan, yeşil tenli genç bir kadındır. Elphaba ile gerçek kalbini henüz keşfetmemiş popüler bir genç kadın olan Glinda, fantastik Oz Ülkesi'ndeki Shiz Üniversitesi'nde öğrenciyken tanışırlar. İkisini dostluğu, Muhteşem Oz Büyücüsü ile karşılaşmalarından sonra dönüm noktasına ulaşır ve farklı yöne savrulurlar.

          Popüler olma arzusunda olan Glida, güç tarafından baştan çıkarılırken, Elphaba’nın çevresindekilere sadık kalmaya kararlığı kendisini beklenmedik olayların içinde bulmasına neden olur. Oz’da yaşadıkları olağanüstü maceraların onların yazgılarını bambaşka bir şekilde tamamlamalarına neden olur.

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