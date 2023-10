When ve While İle İlgili Cümleler - İçinde When ve While Geçen Örnek Cümleler, Konu Anlatımı

When ve While Konu Anlatımı

"When" belirli bir anın veya olayın başlangıcını veya tamamlanışını belirtmek için kullanılırken, "while" ise bir olayın devam ettiği sırada başka bir olayın gerçekleştiğini ifade etmek için kullanılır. Bu bağlaçlar, İngilizce yazı ve konuşma dilinde zamanı ve olayları açıklarken oldukça önemli bir rol oynar. Örnek cümlelerle "when" ve "while" bağlaçlarının doğru kullanımı, metinlerin anlaşılırlığını artırır ve zaman ilişkilerini netleştirir. İngilizce'de belirli koşulları veya süreçleri ifade etmek için kullanılırlar. When ve While cümle içinde kullanımına dair örnekler aşağıdaki gibidir.

"When" ile kullanılan cümleler:

I usually go for a walk in the park when the weather is nice. (Hava güzel olduğunda genellikle parkta yürüyüşe çıkarım.)

When I was a child, I used to play with my toys all day. (Çocukken tüm gün oyuncaklarımla oynardım.)

The alarm clock rings when it's time to wake up. (Çalar saat, uyanma zamanı olduğunda çalıyor.)

She's always happy when she's with her friends. (Arkadaşlarıyla olduğunda her zaman mutlu olur.)

"While" ile kullanılan cümleler:

I like to listen to music while I'm working. (Çalışırken müzik dinlemeyi severim.)

He enjoys cooking while his wife takes care of the children. (Eşi çocuklarla ilgilenirken o yemek yapmaktan hoşlanır.)

While I was watching TV, the phone rang. (Televizyon izlerken telefon çaldı.)

We had a picnic while the sun was shining brightly. (Güneş parlarken piknik yaptık.)

When ve While konu anlatımına göre bağlaç olarak "when" belirli bir zamanı ifade etmek için kullanılır iken "while" bir süreç içindeki iki eş zamanlı olayı veya durumu belirtmek için telaffuz edilir. İkisi de İngilizce cümlelerde zaman bağlamında yaygın olarak kullanılan bağlaçlardır. "When" bağlacı, belirli bir zamanı, olayı veya durumu ifade etmek için kullanılır. Genellikle tek bir olayın başladığı ve bittiği noktayı belirtir.

Belirli zamanları ifade etmek

Neden-sonuç ifadesi

Anlık durum ifadesi

"While" bağlacı ise iki eş zamanlı olayı veya durumu ifade etmek için kullanılır. Bu iki olay aynı anda veya aynı süreçte gerçekleşir.

İki olayın eş zamanlı olması

Devam eden eş zamanlı olaylar

Zıt ikililer

When ve While Kısa Örnek Cümleler

When ve While kısa örnek cümleler aşağıdaki gibi sıralanabilir.

When I woke up, it was already morning. (Uyandığımda zaten sabah olmuştu.)

She smiles when she sees her favorite flowers. (En sevdiği çiçekleri gördüğünde gülümser.)

I feel hungry when I smell freshly baked bread. (Taze pişmiş ekmek kokusunu aldığımda aç hissederim.)

She sang a song while doing her homework. (Ödevini yaparken bir şarkı söyledi.)

He called his friend while waiting for the bus. (Otobüsü beklerken arkadaşını aradı.)

I like to listen to music while exercising. (Spor yaparken müzik dinlemeyi severim.)

Bu örnekler, "when" ve "while" bağlaçlarının farklı bağlam ve anlamlarda nasıl kullanılabileceğini göstermektedir. "When" belirli bir zaman diliminde veya bir olayın başlangıcını ifade etmek için kullanılırken "while" ise iki eş zamanlı olayın veya sürecin birbiriyle ilişkisini anlatır.

