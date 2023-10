While İle İlgili Cümleler - İçinde While Geçen Örnek Cümleler, Konu Anlatımı ve Doğru Kullanımı

While İle İlgili Cümleler - İçinde While Geçen Örnek Cümleler, Konu Anlatımı ve Doğru Kullanımı

While Konu Anlatımı

"While" kelimesi, İngilizce dilinde yaygın olarak kullanılan bir bağlaçtır ve cümlelerde iki farklı olayın, durumun veya koşulun birbiriyle ilişkilendirildiği durumları ifade etmek için kullanılır. Bu bağlaç, olayların eş zamanlılığını veya birbirine bağlı olduğunu gösterir. "While" kelimesi sıklıkla zaman, sebep-sonuç ilişkisi veya karşılaştırma bağlamında kullanılır. While cümle içinde kullanımına dair örnekler aşağıdaki gibidir.

Eş zamanlılık (simultaneity): "I like to read while I drink my morning coffee." (Sabah kahvemi içerken kitap okumayı severim.) Bu cümlede "while" kahve içme eylemi ile kitap okuma eyleminin aynı anda gerçekleştiğini ifade eder.

Neden-sonuç ilişkisi (cause and effect): "While it was raining, I stayed indoors." (Yağmur yağarken içeride kaldım.) Bu cümlede yağmurun neden olduğu durum (yağmaktan içeride kalmak), "while" kelimesi ile ifade edilir.

Karşılaştırma (comparison): "While Mary prefers tea, John likes coffee." (Mary çayı tercih ederken, John kahveyi sever.) Bu cümlede iki farklı tercih arasındaki karşılaştırma, "while" kelimesi kullanılarak yapılır.

"While" kelimesi, cümlelerde iki olayın eş zamanlılığını, neden-sonuç ilişkisini veya karşılaştırmayı açıklamak için son derece kullanışlıdır. Ancak kullanılırken cümlenin anlamının net ve doğru bir şekilde iletilmesine dikkat etmek önemlidir.

"I read a book while she watched a movie." (Ben bir kitap okurken o film izledi.)

"While it was raining, we stayed indoors." (Yağmur yağarken içeride kaldık.)

"He was cooking dinner while listening to music." (Yemek yaparken müzik dinliyordu.)

"While I was studying, my brother was playing video games." (Ben çalışırken, kardeşim video oyunları oynuyordu.)

"They visited the museum while they were on vacation." (Tatildeyken müzeyi ziyaret ettiler.)

"While I appreciate the offer, I can't accept it." (Teklifi takdir ederim, ancak kabul edemem.)

While konu anlatımına göre bu bağlaç cümlelerde iki farklı olayın veya durumun aynı anda gerçekleştiğini belirtmek için kullanılır. İkinci cümle ise "while" kelimesi ile başlar ve iki olay arasında bir ilişki kurar. "While" kelimesi, bir olayın diğerini ne zaman etkilediğini veya hangi koşullarda gerçekleştiğini vurgular. Bu bağlaç, İngilizce dilinde çeşitli cümleleri daha anlamlı ve akıcı hale getirmek için kullanılır.

While Kısa Örnek Cümleler

While kısa örnek cümleler şu şekilde sıralanabilir:

I can listen to music while I work. (Çalışırken müzik dinleyebilirim.)

She called her friend while waiting for the bus. (Otobüsü beklerken arkadaşını aradı.)

While studying for the exam, he realized he needed more time. (Sınav için çalışırken daha fazla zamana ihtiyacı olduğunu fark etti.)

While cooking dinner, I accidentally burned the pasta. (Akşam yemeği yaparken makarnayı kazara yaktım.)

The kids played in the garden while their parents prepared lunch. (Çocuklar öğle yemeğini hazırlarken bahçede oynadılar.)

While you were on vacation, I took care of your pets. (Tatildeyken evcil hayvanlarına ben baktım.)

He fell asleep while watching a movie. (Film izlerken uyuyakaldı.)

While at the beach, we enjoyed swimming and sunbathing. (Plajdayken yüzmek ve güneşlenmekten keyif aldık.)

While the storm raged outside, we stayed warm and cozy indoors. (Fırtına dışarıda devam ederken, içeride sıcak ve rahat kaldık.)

She practiced the piano while her brother practiced the violin. (Kız kardeşi piyano çalarken erkek kardeşi keman çaldı.)

