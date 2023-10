When İle İlgili Cümleler - İçinde When Geçen Örnek Cümleler, Konu Anlatımı ve Doğru Kullanımı

When İle İlgili Cümleler - İçinde When Geçen Örnek Cümleler, Konu Anlatımı ve Doğru Kullanımı

REKLAM advertisement1

When Konu Anlatımı

"When" İngilizce dilinde zaman ilişkilerini ve iki olayın veya durumun birbirini takip ettiği anları belirlemek için kullanılan bir bağlaçtır. "When" ifadesi, bir olayın ne zaman gerçekleştiğini belirtirken veya iki olayın birbiriyle nasıl ilişkili olduğunu açıklarken kullanılır. Cümlelerde "when" bağlacı, zamansal ilişkileri belirlemede oldukça etkilidir.

Örneğin, "I'll call you when I'm ready" (Hazır olduğumda seni arayacağım) cümlesi, bir olayın diğerine ne zaman bağlı olduğunu ifade eder. Aynı şekilde, "When it's dark, the stars come out" (Karardığında yıldızlar çıkar) cümlesi, iki olay arasındaki zaman ilişkisini gösterir. When cümle içinde kullanımına dair örnekler şu şekildedir:

I will call you when I get home. (Eve vardığımda seni arayacağım.)

When it rains, I like to stay indoors. (Yağmur yağdığında içeride kalmayı severim.)

When I was a child, I used to play in the park. (Çocukken parkta oynardım.)

She always smiles when she sees her favorite movie. (Favori filmini izlediğinde her zaman gülümser.)

When the alarm rings, it's time to wake up. (Alarm çaldığında uyanma zamanıdır.)

I'll be there when you need help. (Yardıma ihtiyacınız olduğunda orada olacağım.)

When I finish my work, we can go for a walk. (İşimi bitirdiğimde yürüyüşe gidebiliriz.)

When the sun sets, the sky turns beautiful shades of orange and pink. (Güneş battığında gökyüzü turuncu ve pembe tonlarında güzel bir renk alır.)

Please let me know when you arrive at the airport. (Havaalanına vardığınızda lütfen beni haberdar edin.)

I'll call you when I'm ready to leave. (Ayrılmak için hazır olduğumda seni arayacağım.)

When konu anlatımına göre bu yapı ayrıca soru cümlelerinde de kullanılır. Örneğin, "When did you arrive?" (Ne zaman geldin?) cümlesi, bir olayın belirli bir zaman diliminde gerçekleştiği konusunda soru sormak için kullanılır. Genel olarak "when" bağlacı zaman ve sıralama ile ilgili cümlelerde önemli bir rol oynar. İki olayın ne zaman gerçekleştiğini veya birbirini nasıl takip ettiğini açıklarken veya soru sormak için kullanılır. Bu bağlaç, İngilizce dilinde olayların ve durumların zaman ilişkilerini daha iyi anlamamıza yardımcı olur.

When Kısa Örnek Cümleler

When kısa örnek cümleler şu şekildedir:

I'll call you when I'm ready. (Hazardayken seni arayacağım.)

When it's dark, the stars come out. (Karardığında yıldızlar çıkar.)

When I was young, I loved to climb trees. (Gençken ağaç tırmanmayı severdim.)

When she sings, everyone listens. (Şarkı söylediğinde herkes dinler.)

I smile when I see a cute puppy. (Sevimli bir yavru köpek gördüğümde gülümserim.)

When the phone rings, answer it. (Telefon çaldığında cevap ver.)

When it snows, the landscape looks magical. (Kar yağdığında manzara sihirli görünür.)

She'll come back when she finishes her errands. (İşlerini bitirdiğinde geri dönecek.)

When you're in trouble, you can count on your friends. (Sorun yaşadığınızda arkadaşlarınıza güvenebilirsiniz.)

When the sun rises, it's time to start the day. (Güneş doğduğunda, günü başlatma zamanıdır.)

ÖNERİLEN VİDEO