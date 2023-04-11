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WhatsApp beta sürümü ile yeni kişileri eklemek kolaylaşıyor

Ünlü mesajlaşma uygulaması WhatsApp’a gelen yeni güncelleme ile birlikte Android kullanıcıları için adres defterine uygulamayı kapatmadan kişi eklemek veya düzenlemek artık mümkün olacak

Giriş: 11.04.2023 - 12:14 | Güncelleme: ABONE OL
WhatsApp’tan yeni özellik
HABERTURK.COM

WhatsApp’ın Android sürümü beta, kullanıcıların uygulama içindeki kişileri yönetmesine izin veren yeni bir özellik kazanıyor. Geçtiğimiz hafta gelen bir yenilik ile platformda yeni bir alt gezinme çubuğu görülmüştü. Beta sürümü şimdi başka bir yeni özellik alıyor.

Uygulama, yeni gelecek güncelleme ile birlikte Android kullanıcılarının adres defterlerine veya Google hesaplarına kişi eklemelerine veya düzenlemelerine olanak tanır hale geldi. Bu yeni özellik sayesinde mesajlaşma uygulaması, artık uygulamadan çıkmaya gerek kalmadan, bu özelliğin kullanılmasına izin veriyor.

TELEFONA VEYA GOOGLE HESABINA KİŞİ EKLEME

Uygulamada güncelleme öncesi kullanıcılar telefoun varsayılan kişi ekleme sayfasına yönlendirilerek uygulamadan ayrılırken, güncelleme ile birlikte "Yeni sohbet" eylemini başlattığında doğrudan WhatsApp'taki "Sohbetler" sekmesinden yeni bir kişi ekleyebilecek.

WBI tarafından paylaşılan ekran görüntüsüne göre, yeni işlem, kullanıcıların uygulamadan çıkmalarına gerek kalmadan telefonlarının hafızasına veya ilişkili Google hesabına bir kişi eklemelerine olanak tanıdığu gösteriliyor.

Kişileri dışında bir numaradan sık sık mesaj alan kullanıcılar için kullanışlı olan bu özellik IOS kullanıcılarının daha önceden bu uygulamada sahip olduğu ancak Android telefonlarda sunulamayan bir özellikti.

Yeni özellik şu anda beta sürümünde mevcut olsa da, Meta'ya ait mesajlaşma platformunun genel tüketici kullanımına sunulması için biraz daha zaman gerekebilir. Bu yeni yöntem, WhatsApp Beta sürümleri 2.23.8.2, 2.23.8.4, 2.23.8.5 ve 2.23.8.6 çalıştıran Android telefonlardaki beta test kullanıcıları için kullanılabilir.

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