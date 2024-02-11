WhatsApp'tan yeni özellik: Ekran kilidini açmadan engelleme özelliği nedir ve nasıl kullanılır?
WhatsApp'ın en yeni özelliği, mesaja tıklamadan bile engellemenize olanak tanıyor. Peki, nasıl açmadan spam olan mesajlar engellenir? İşte, sizin için yeni özelliğe dair detaylar!
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WhatsApp gibi neredeyse tüm gün kullanılan bir uygulamada spam mesajlarla uğraşmak sinir bozucudur. Telefon açıldığında çoğu insan mesaja tıkladığından dolandırıcılar, bunu bir strateji olarak kullanır. Bununla mücadele etmek için WhatsApp artık kullanıcıların, spam gönderenleri kilit ekranından engellemesine izin veriyor. İşte, bu özelliği nasıl kullanabileceğiniz ve dikkat edilmesi gerekenler...
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WHATSAPPTAKİ SPAM MESAJLAR NELERDİR?
Bilmediğiniz yabancı numaralardan gelen ''tebrikler, kazandınız!'' temalı mesajlar veya sadece ''merhaba'' gibi mesajlar bu spam kategorisine girebilir. Siber suçlular, bu mesajlara cevap vermenizi sağlayarak kişisel bilgilerinizi veya paranızı çalabilirler. Yani dolandırıcılıkların çoğu, sizi kötü amaçlı bir bağlantıya tıklatarak veya bir APK indirmenizi sağlayarak cihazınıza erişim sağlamaya çalışır.
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BU ÖZELLİK NEDEN GELDİ?
Son birkaç yılda WhatsApp'ta spam ve kötü niyetli dolandırıcılıklarda ciddi bir artış yaşandığı için WhatsApp bu durumun önüne geçmeye çalışıyor. Mail siteleri bu duruma alıştığından çoğu kimlik avı girişimini tespit edip engelleyebiliyor ancak çoğu mesajlaşma platformunda dolandırıcılığı belirlemek kullanıcının sorumluğundadır çünkü gelen mesajlar normal bir sohbete benzeyebileceğinden algoritmalar bunu algılayamamaktadır.
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KİLİT EKRANINDAN ENGELLEME YAPMAK
Ana ekranınız kilitli olduğunda bilinmeyen bir mesaj gördüyseniz, numarası yabancıysa ve spam olduğunu düşünüyorsanız şunları uygulamalısınız:
Kilit ekranında mesajın hemen yanında küçük bir ok işareti vardır. Öncelikle bu işarete tıklamalısınız.
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Tıkladıktan sonra hızlı eylemler görünümü genişletilmiş olur, yani bu görünüm modu size 2 seçenek sunar: ''Engelle'' ve ''yanıtla''.
Eğer mesajın spam olduğunu yani dolandırıcılara ait olduğunu düşünüyorsanız daha fazla mesaj göndermesini durdurmak için ''engelle'' seçeneğine basmalısınız.
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KİLİTLİ EKRANDAN NASIL ŞİKAYET EDİLİR?
Kişiyi bildir seçeneği için onay kutusuna dokunun.
Açılan pencerede eyleminizi onaylamak için ''engelle''ye basın. Böylelikle hem şikayet edip hem de size mesaj atmasını durdurmak için engellemiş olursunuz.
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BİLİNMEYEN ARAMALAR NASIL SUSTURULUR?
WhatsApp'ta bilinmeyen numaralardan gelen aramaları engelleyemeseniz de platform size onları susturma seçeneği sunuyor. Bunu yapabilmek için şu aşamaları takip edebilirsiniz: Ayarlar>Gizlilik>Aramalar'a gidin ve 'Bilinmeyen arayanları sustur' seçeneğinin yanındaki işareti açtığınızda susturmuş olursunuz.
Kaynak: WA Beta Info, Gadget Bridge