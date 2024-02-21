WhatsApp'a yeni özellik geldi: Tek telefonda 2 farklı hesap nasıl açılır ve kullanılır?
WhatsApp'a yakın zamanda iş hesabı ve kişisel hesabını farklı telefonlarda kullanmak zorunda kalan kullanıcıları rahatlatacak bir özellik geliyor. Bu özellik sayesinde kullanıcılar, aynı telefondan 2 farklı WhatsApp hesabına giriş sağlayabilecek. İşte, sizin için yeni özelliğin nasıl kullanıldığına dair detaylar!
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WhatsApp, en çok kullanılan mesajlaşma uygulamalarından birisidir ve yeni güncellemeler alarak kullanıcı deneyimlerini geliştirmeye çalışır. WhatsApp'a yeni gelen özelliklerden birisi ise 2 farklı WhatsApp hesabı için artık iki telefon kullanmaya gerek olmamasıdır. Bu özellik şu anda sadece Android işletim sistemli telefonlarda kullanılsa da yakında tüm telefonlarda kullanılabilecek. İşte, nasıl kullanılacağına dair bilgiler...
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NASIL KULLANILIYOR?
Bu özellik sadece 2 farklı telefon numarası olduğunda çalıştığından öncelikle ikinci bir hesap oluşturulması gerekiyor.
WhatsApp'a girin ve sonrasında ''Ayarlar'' kısmına tıklayın.
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Ayarlarda yer alan ''Hesap'' kısmına dokunun.
Daha sonra şu anda Türkiye'deki telefonlarda gözükmeyen ama güncelleme geldiğinde gözükecek olan ''Hesap ekle'' kısmına tıklayın.
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Hizmet Koşulları ile Gizlilik İlkesi’ni okuyun. Koşulları kabul etmek için ''Kabul Et ve Devam Et''e dokunun.
Bu aşamada yeni telefon numaranızı girmeniz gerekecek. Ülke kodunuzu eklemek için açılır listeden ülkenizi seçin.
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Ülke kodunuzu eklemek için açılır listeden ülkenizi seçin. Telefon numaranızı uluslararası formatta eksiksiz olarak girin.
Hesabı kullanabilmek için SMS veya arama yoluyla 6 haneli kayıt kodu alacaksınız, bu yüzden ''Bitti'' ya da ''İleri'' simgesine ve ardından ''Tamam'' yazısına dokunun.
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HESAPLAR ARASINDA GEÇİŞ NASIL YAPILACAK?
Hesaplar arasında geçiş yapmak için:
WhatsApp’ı açın. Daha fazla seçenek kısmına tıklayın. Burada ''Hesap değiştir'' seçeneği gözükecek, ona tıklayın.
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ÖZELLİĞE DAİR DİĞER DETAYLAR
Bu özelliğin şu anda sadece Android kullanıcılarında olduğu ve en fazla iki hesapta kullanılabileceği biliniyor. Bunun yanı sıra kullanıcılar aktif olmayan hesaplardaki hareketleri görebilecek ancak içeriği görmek için hesabı değiştirmeleri gerekecek. Ayrıca, her hesap farklı fotoğraflarla özelleştirilebilecek.
Kaynak: WhatsApp Beta Info, How to Geek, WhatsApp