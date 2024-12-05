Tüm dünyada büyük beğeni toplayan Netflix yapımı Wednesday dizisinin 2. sezonu için geri sayım başladı. Yapım şirketi, sezon çekimlerini tamamladıklarını duyurdu. Öte yandan, diziden ilk kare de yayınlandı. Peki, Wednesday 2. sezon ne zaman? İşte, detaylar...

WEDNESDAY KONUSU NEDİR?

Wednesday, erkek kardeşi Pugsley'ye zorbalık yapan sutopu takımına okulun havuzunu canlı piranalarla doldurarak karşılık verir ve sonrasında lisesinden atılır. Bu, ebeveynleri Gomez ve Morticia Addams'ın onu, bir zamanlar kendilerinin de gittiği Vermont, Jericho'daki dışlanmışlar için bir okul olan Nevermore Academy'ye kaydetmesine yol açar. Wednesday'in soğuk, duygusuz kişiliği ve meydan okuyan doğası, okul arkadaşlarıyla bağ kurmasını zorlaştırır ve okul müdiresi Larissa Weems ile ters düşmesine neden olur. Ancak, yerel bir cinayet gizemini çözmesine izin veren psişik yetenekleri olduğunu keşfeder. Gördüğü psişik görüleri, hayatını kurtaran canavarı ve kendisini öldürmeye çalışan eski Nevermore öğrencisini araştırmaya başlar.