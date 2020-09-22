Gıda sektörü etkinliği CNR Food İstanbul’un özel konuğu olan Dünya Aşçılar Birliği (WACS) Başkanı Thomas A. Gugler, pandemi sonrası gıda sektöründe yaşanacak gelişmelere dikkat çekti.
Covid-19’un tüm dünyada bir korku ve belirsizlik ortamı yarattığını ifade eden Thomas A. Gugler, "Açıkçası ben bu ortamın tüm yemek süreçlerini değiştirerek, gıda güvenliği yönetmeliklerinin yeniden düzenlenmesini zorunlu kılacağını düşünüyorum” dedi.
Yaşanan sürecin toplumu sağlık konusunda daha bilinçli ve dikkatli olmaya zorladığını kaydeden Gugler, yeni normalleşme ile birlikte özellikle gıda alanında büyük değişiklikler yaşanacağını kaydetti.
'SÜREÇ İYİ YÖNETİLMELİ'
Birçok kişinin insan kaynaklı sağlıksız beslenme ve yeme alışkanlıklarından muzdarip olduğunu söyleyen Thomas A. Gugler, "Herkes hastalıkları önlemek ve doktora gitmemek için iyi ve sağlıklı yiyeceklere odaklanmış durumda. Kişilere objektif bir bakış açısı kazandırıp, ihtiyaçları konusunda destek olabilmek adına, bu sürecin çok iyi yönetilmesi gerekiyor" ifadelerini kullandı.
Dünya Aşçılar Birliği (WACS) Başkanlığı göreviyle 107 ülkeden tüm seviyede 12 milyonun üzerinde aşçıyı temsil eden Gugler'in, fuarda yapacağı “Global Trendler ve Sürdürülebilirlik” başlıklı sunumunda aşçılık mesleğindeki kariyer yolculuğunun yanı sıra dünya mutfak standartlarının korunmasını ve geliştirilmesine yönelik bilgiler paylaşacağı bildirildi.
25-28 Kasım 2020 tarihleri arasında düzenlenecek CNR Food İstanbul Fuarı’nın, 20 ülkeden 2 binin üzerinde markaya ev sahipliği yapacağı bilgisi verildi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!