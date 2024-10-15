Wall Street'in yeni gözdesi Nvidia

Nvidia, yapay zeka çiplerindeki üstün performansı ile dikkatleri üzerine çekerek, Pazartesi günü hisselerini rekor seviyeye çıkardı. Şirketin piyasa değeri, güçlü talep ve yatırımcı güveni sayesinde 3.39 trilyon dolara ulaştı. Bu yükseliş, Nvidia'yı Apple'ı tahtından indirmeye ve dünyanın en değerli şirketi olmaya bir adım daha yaklaştırdı.

Nvidia, Pazartesi günü hisse değerini rekor seviyeye çıkararak dikkatleri üzerine çekti. Şirketin hisseleri %2,4 artışla günü 138,07 dolardan kapattı. Bu artış, şirketin piyasa değerini 3.39 trilyon dolara yükseltti.

REKLAM

APPLE VE MICROSOFT KAFA KAFAYA

Haziran ayında kısa bir süre için dünyanın en değerli şirketi olan Nvidia, o zamandan beri Microsoft tarafından geçildi ve son birkaç aydır Apple, Microsoft ve Nvidia'nın piyasa değerleri başa baş ilerliyor. Nvidia'nın son kazançları, piyasa değerini Apple'ın 3.52 trilyon dolarlık ve Microsoft'un 3.12 trilyon dolarlık değerine yaklaştırdı.

YAPAY ZEKA TEKNOLOJİLERİNDEKİ REKABET

Nvidia, Alphabet, Microsoft, Amazon ve diğer büyük teknoloji şirketleri arasındaki yapay zeka teknolojilerini domine etme yarışında Wall Street'in en büyük kazananı oldu. TD Cowen analistlerine göre, bu büyük AI şirketleri, "Mahkûmun Dilemması" olarak tanımlanabilecek bir yatırım ortamıyla karşı karşıya. Her biri, yatırım yapmaya devam etmek için bireysel olarak teşvik ediliyor; aksi halde ortaya çıkacak maliyetler (potansiyel olarak) yıkıcı olabilir.