Wagner lideri Prigojin'in içinde bulunduğu uçak düştü! Rusya'dan açıklama geldi mi?
Rus paralı asker grubu Wagner lideri Prigojin'in de içinde bulunduğu uçak, dün akşam saatlerinde Moskova'nın kuzey bölgesinde düştü. 10 kişinin bulunduğu jette kimse hayatta kalmazken, Kremlin'den ya da Rusya'dan henüz herhangi bir açıklama gelmedi
- 1
Rusya'nın en güçlü paralı asker grubu Wagner'in lideri Yevgeniy Prigojin'in için bulunduğu özel jet dün akşam saatlerinde Tver'de düştü. Prigojin ve uçakta bulunan 10 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
- 2
Prigojin, Haziran ayında Rus yönetimine karşı silahlı isyan düzenlemiş, ayaklanma bir gün içinde çözüme kavuşmuştu. Prigojin'in hayatını kaybetmesinin ardından Kremlin'den veya Rusya Savunma Bakanlığı'ndan herhangi bir açıklama gelmedi.
- 3
WAGNER KURUCULARI DA UÇAKTA
Uçakta yer alan yolcu listesinde Prigojin'in yanı sıra yardımcısı ve Wagner'in kurucularından Dmitriy Utkin ile Sergey Propustin, Yevgeniy Makaryan, Aleksandr Totmin, Valeriy Çekalov, Nikolay Matuseyev'in isimleri yer aldı. Hayatını kaybeden 3 kişilik mürettebatın da Aleksey Levşin, Rustam Karimov ve Kristina Raspopova olduğu açıklandı.
-
- 4
UKRAYNA: BU RUS ELİTLERİNE BİR MESAJ
Ukrayna'dan yapılan açıklamada "Bu olay Putin'in Rus elitlerine verdiği bir mesaj" denildi.
- 5
BIDEN: ŞAŞIRMADIM
ABD Başkanı Joe Biden, olayla ilgili olarak yaptığı ilk açıklamasında "Prigojin'e ne olduğunu bilmiyorum ama şaşırmadım Bu tür olayların arkasında Putin'in olmadığı pek yoktur..." dedi.
- 6
PRIGOJİN ANILDI
Wagner'e bağlı Gray Zone isimli Telegram kanalında, Prigojin halk kahramanı olarak telaffuz edildi.
-
- 7
Wagner'in St Petersburg'daki ofislerinin bulunduğu bina aydınlatıldı, binanın önüne çiçekler bırakıldı, mumlar yakıldı.
- 8
Brezilya Embraer Legacy 600 modeli özel jet, 20 yıllık görev sürecinde sadece bir kez kaza yaşadı. Onun da mekanik bir arıza olmadığı kaydedildi.
- 9
DÜŞÜŞ SON 30 SANİYEDE YAŞANDI
Prigojin'in içinde bulunduğu uçak, çok tehlikeli bir noktaya gelene kadar hiçbir sorun göstermedi. Uçak takip verilerine göre son 30 saniyede düşüş yaşandı.
-
- 10
İsimsiz bazı kaynaklar Rus medyasına yaptıkları açıklamaada, uçağın bir veya daha fazla kişi tarafından vurulduğuna inandıklarını söyledi. Ancak Reuters bunu doğrulayamadı.
- 11
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.