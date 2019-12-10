2015 yılında ABD'de patlak veren dizel skandalının baş aktörü olan Volkswagen (VW),olayın gerçekleşmesinin üzerinden 4 yıl geçtikten sonra bu sefer de Kanada tarafından suçlanıyor.

Kanada'da çevreyi kirlettiği gerekçesiyle suçlanan Alman otomotiv üreticisinin, Kanada yollarındaki 128 bin modelinin ülkenin çevre kanunlarına aykırı olduğu belirtildi.

Ülkede Çevre Dairesi görevini yürüten bir devlet kurumu olan Çevre ve İklim Değişikliği Kanada'dan (ECCC) yapılan açıklamada, emisyon standartlarını karşılamayan Volkswagen'in, Kanada Çevre Koruma Yasası'nı 60 ayrı konuda ihlal ettiği aktarılıyor.

Hakkında soruşturma yürütülen VW'nin alacağı ceza ise Cuma günü Ontario'da görülecek davada belli olacak.

ECCC tarafından dört yılı aşkın bir süredir yürütülen soruşturmanın, Volkswagen'in 2015 yılında otomobillerinde emisyon değerlerini düşük gösteren hileli yazılım bulunduğunu kabul etmesinin ardından başlatıldığı belirtiliyor.

Öte yandan, tüm dünyadaki 10.7 milyon Volkswagen marka otomobilde söz konusu yazılımın bulunduğu tespit edilirken, dizel skandalının Alman üreticiye bugüne kadar 33 milyon dolarlık bir fatura çıkardığı bildiriliyor.