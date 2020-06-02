Alman otomotiv üreticisi Volkswagen (VW),geçen hafta Çin'den yaptığı milyar dolarlık yatırımların ardından bugün de ABD'de başka bir yatırım gerçekleştirdiğini duyurdu.
Yapılan açıklamaya göre, Alman üretici Pittsburgh merkezli otonom araç girişimi Argo AI'ya 2.6 milyar dolarlık bir yatırım gerçekleştirdi. Argo'nun piyasa değerinin bu yatırım ile birlikte 7.3 milyar dolara yükseldiği bildirildi.
2016 yılında kurulan Argo, kuruluşunun üzerinden çok geçmeden Ford'dan yatırım almıştı. Geçen yıl otonom araçlar, elektrikli otomobiller ve hafif ticari taşıtlar üzerinde işbirliği açıklayan Ford ve VW, atılan son adım ile birlikte aynı şirketin büyük yatırımcıları haline geldi.
VW'nin Argo yatırımı da, bu işbirliği kapsamında Temmuz 2019'da duyurulmuştu. Bugün ortaya çıkan detaylar ise, projenin Volkswagen Denetleme Kurulu tarafından onaylanması sonucu açıklandı.
Şirket kaynakları VW'nin Argo yatırımının ardından, Argo'nun istihdamını bin kişi daha artıracağı ve Almanya'nın Münih kentindeki VW'nin otonom araç atölyesinde de bir ofis açacağını belirtiyor.
Öte yandan, VW, geçtiğimiz günlerde de Çin'deki elektrikli araç üreticilerine 2 milyar dolardan fazla yatırım yaptığını açıklamıştı.
Böylece, Alman otomotiv devinin son bir hafta içinde yeni nesil otomotiv teknolojilerine yaptığı yatırım toplamda 4.9 milyar doları bulmuş oldu.
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