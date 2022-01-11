Volvo ve Google’dan ‘asistan’ işbirliği

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Volvo, Google ile işbirliğine giderek, otomobillerini Google Asistan özellikli cihazlarla doğrudan entegre edeceğini duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, söz konusu entegrasyonu sağlayan ilk otomobili üreticisi olmayı hedefleyen Volvo, kullanıcılarına Google Asistan'ın etkin olduğu ev ve mobil cihazlara sesli komutlar vererek arabalarındaki işlevleri kontrol etmelerine imkan tanıyacak.

Bu sayede, kullanıcıların, Volvo otomobillerini Google hesaplarıyla eşleştirerek otomobillerinde doğrudan Google ile konuşabilecekleri ve otomobili ısıtmak veya kilitlemek gibi işlevleri uzaktan yönetebilecekleri aktarıldı.

Ayrıca, otomobilin şarj sürecinin başlaması gibi şarj planlaması dahil gelecekteki işlevleri planlama gibi bilgilere de ulaşım sağlanacağı belirtildi.

'İLK ÜRETİCİ OLACAĞIZ'

İşbirliğine ilişkin konuşan Volvo Cars CPO (Chief Product Officer) Henrik Green, "Google teknolojisini ve hizmetlerini otomobillerimizde tanıtan ilk otomobil üreticisiydik. Şimdi Google Asistan özellikli cihazlarla tam olarak entegre olan ilk üretici olacağız. Bu, Google ile ortaklığımızın bir sonraki adımı. Bu entegrasyon, müşterilere evlerinde veya hareket halindeyken Google Asistan’a sahip herhangi bir kişisel cihaz üzerinden otomobillerini yönetme olanağı sağladığı için kullanıcı deneyimini daha da geliştiriyor" dedi.

İsveçli markanın, ayrıca tamamen elektrikliye geçiş hamlesini desteklemek için de otomobillerin Google Asistan ile entegrasyonunu hedeflediği belirtildi.