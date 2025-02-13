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        Haberler Gündem Güncel Son dakika: Okul, hastane ve kamu binalarında yangın seferberliği: Yönetmelikten önce yapılan binalarda risk var | Son dakika haberleri

        Okul, hastane ve kamu binalarında yangın seferberliği: Yönetmelikten önce yapılan binalarda risk var

        Bolu Kartalkayada 78 kişinin hayatını kaybettiği otel yangının ardından kamuya bağlı; okul, hastane, yurt, otel, motel, dinlenme tesisi, misafirhane ve toplu üretim tesislerinde yangın uyarı sistemi ve yangına müdahale sistemlerinin gözden geçirilmesi ve gerekli düzeltmelerin ivedilikle yapılması konusunda kurumlara ilgili talimatlar verildi. Bülent Aydemir'in haberi...

        Giriş: 13.02.2025 - 11:41 Güncelleme: 13.02.2025 - 11:41
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        Okul, hastane ve kamu binalarında yangın seferberliği
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        Bolu Kartalkaya’da meydana gelen ve 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği yangından sonra bir yandan mevzuat değişikliği için çalışmalar sürdürülürken, diğer yandan acil bazı tedbirler alınıyor. Özellikle 2002’den önce yapılmış kamu binalarında yangın tertibatının ve müdahale önlemlerinin gözden geçirilmesi, gerekli tedbirlerin alınması için çalışma başlatıldı.

        Kartalkaya’daki yangın faciacından sonra kamu-özel işbirliği ile acil müdahale müfrezelerinin oluşturulması ve Aksungur İHA’ya kritik tesislerin korunmasında özel görev verilmesi gibi çalışmalar başlatılmıştı.

        TBMM Genel Kurulu’nda dün Kartalkaya’daki yangın faciasının bütün boyutlarıyla araştırılarak ilgili kurum ve kuruluşların sorumluluklarının tespit edilmesi ve benzer olayların önlenmesi için alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi amacıyla kurulun Meclis Araştırma Komisyonu’na üye seçimi yapıldı. MHP’nin de yangın güvenliği için yeni düzenlemeler içeren bir kanun teklifi bulunuyor.

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        Yangın mevzuatındaki eksikliklerin gözden geçirilmesi ve ihtiyaca göre erken uyarı sistemi ve acil müdahale tedbirlerini içeren bir taslak çalışma da önümüzdeki günlerde Meclis gündemine gelecek.

        ACİL YAPILMASI GEREKENLER

        Süreç zarfında acil yapılması gerekenler de var. Bu kapsamda, Kültür ve Turizm Bakanlığı öncülüğünde Sağlık Bakanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı ve diğer bakanlıklar, uhdelerinde bulunan toplu yaşam alanları ve binalarla ilgili çalışma başlattı.

        Kamuya bağlı; okul, hastane, yurt, otel, motel, dinlenme tesisi, misafirhane ve toplu üretim tesislerinde yangın uyarı sistemi ve yangına müdahale sistemlerinin gözden geçirilmesi ve gerekli düzeltmelerin ivedilikle yapılması konusunda kurumlara ilgili talimatlar verildi.

        Binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik ilk olarak 2002’de çıkarılmış, 2007’de ise ihtiyaç üzerine yenilenmişti. Bu tarihten önce yapılan kamu binaları, okul ve hastaneler süreç içinde gerekli denetimler yapılmamışsa yangın mevzuatına uygun olmayabilir.

        Ayrıca yangın hortumu, su deposu, yangın tüpü gibi yangına müdahale tertibatının da mevzuata uygun olup olmadığının gözden geçirilmesi gerekiyor. Alarm ve uyarı sistemleri ile birlikte, yangın merdivenlerine ulaşım, işaret ve tabelaların da kontrol edilip çalışır durumda tutulması hayati derecede önemli.

        Sadece kamu binaları değil, denetlenen özel kurumlar da yangın mevzuatına uygun değilse eksikliklerini giderene kadar kapatılıyor. Bu denetimler sıkılaştırılırken, Türkiye genelinde takviye ekipler görevlendirildi. Tesisler arasında ruhsatı olmayanlar ise kesin şekilde kapatılıyor.

        Deprem felaketinde olduğu gibi 17 Ağustos 1999 depreminden önce yapılmış riskli durumlardaki binaların denetlenip güçlendirilmesi gerekiyorsa 2002’de çıkarılan yangın yönetmeliğinden önce yapılmış mevzuata uygun olmayan bina ve yapıların da dönüştürülmesi ve yangınla mücadeleye hazır hale getirilmesi gerekiyor.

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