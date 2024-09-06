Volvo 2030 planını rafa kaldırdı

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İsveçli otomobil üreticisi Volvo, elektrifikasyon sürecini yeniden ele alıyor.

Şirketten yapılan açıklamada, 2030 yılına kadar tamamen elektrikliye geçme hedefinin rafa kaldırıldığı kaydedildi. Buna göre, 2030'dan sonraki yıllarda da hibrit modellerin satışına devam edilecek.

Volvo Cars'ın açıklamasına göre, markanın 2030 yılına kadar satılan otomobillerin yüzde 90 ila yüzde 100'ünün tamamen elektrikli veya şarj edilebilir (plug-in) hibrit modeller olması hedefleniyor, yüzde 10'a kadar olan kısım ise yarı (mild) hibritlerden oluşacak.

Volvo'dan sedan arası Haberi Görüntüle Volvo'nun hisseleri, güncellenen hedeflerin açıklanması öncesinde yaklaşık yüzde 4'lük bir düşüş yaşadıktan sonra, yüzde 7.5 oranında bir düşüş daha yaşadı. REKLAM Plug-in hibritlerin gelecekteki kâr büyümesinin kritik bir parçası olacağını da kaydeden Volvo, e-segmen SUV modeli XC90'ının makyajlı versiyonunu da yıl sonunda satışa sunmaya başlayacağını bildirdi. Hibrit otomobillere yönelik artan talep, başlangıçta hibritleri aşamalı olarak tamamen elektrikli araçlara bırakmayı hedefleyen bir sektörde stratejik bir değişime yol açtı.

Küresel otomobil üreticileri, kısmen uygun fiyatlı modellerin bulunmaması ve şarj noktalarının yavaş yavaş kullanıma sunulması nedeniyle elektrikli otomobillere olan talebin yavaşladığını görürken, aynı zamanda Avrupa'nın Çin'de üretilen elektrikli otomobillere uyguladığı gümrük vergilerinin etkilerine de hazırlanıyor. Uzmanlar, sürücülerin elektrikli otomobillerin sürüş menzilleriyle ilgili endişelerinin, genellikle daha uygun fiyatlı hibritlere yönelmenin ana nedenleri arasında yer aldığını kaydediyor.