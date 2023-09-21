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İsveçli otomobil üreticisi Volvo Cars, dizel otomobil üretmeme kararı aldı. Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2030 yılı itibariyle tamamen elektrikli otomobillere geçmeyi planlayan Volvo Cars, 2040 yılına kadar iklim nötr bir şirket olmayı hedefliyor.

İsveçli şirket, bu hedef doğrultusunda New York İklim Haftası'nda tüm dizel motorlu otomobil üretimini 2024 yılı başından itibaren sonlandıracağını açıkladı.

Markanın uzun vadeli sürdürülebilirlik ve çevre stratejisinin bir parçası olarak planladığı bu dönüm noktası, geçen yıl yeni içten yanmalı motorlar geliştirmeme kararının ardından geldi.

Volvo Cars, Kasım 2022'de tüm içten yanmalı motor varlıklarını kapsayan ortak girişim şirketi Aurobay'daki hisselerini bu planı doğrultusunda satmıştı.

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Volvo Cars CEO’su Jim Rowan, "Elektrikli güç aktarma organları bizim geleceğimiz ve içten yanmalı motorlardan daha üstünler. Daha az gürültü, daha az titreşim ve sıfır egzoz emisyonu üretmenin yanı sıra müşterilerimiz için de daha az servis maliyeti anlamına geliyorlar" dedi.

Verilen bilgiye göre, Volvo'nun son yıllardaki Avrupa satışlarının büyük bölümü artık tamamen elektrikli veya şarj edilebilir hibrit güç-aktarma sistemlerine sahip elektrikli otomobillerden oluşuyor.