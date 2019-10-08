Volkswagen'in kuracağı fabrika için Türkiye ile Almanya arasında görüşmeler devam ediyor. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bir yandan Marmaray’da yük taşımacılığı için hazırlık yaparken, diğer yandan da karayollarında olduğu gibi demiryollarında da aynı anda daha çok sayıda “sıfır araba”nın banttan pazara taşınmasını sağlamak amacıyla “iki katlı vagon” üretmek için çalışmalarını hızlandırdı.

HABERTÜRK, TÜLOMSAŞ’ın Eskişehir’deki tesislerinde Türk mühendis, tekniker ve işçilerinin geliştirdiği iki katlı vagon prototipinin görüntülerine ulaştı. Bu görüntüler, Türk basınında ilk kez HABERTÜRK’te yayınlanacak.

Kaynaklar, üretim için gerekli hazırlıkların tamamlandığına işaret ederek, bu vagonlardan otomotiv alanında faaliyet gösteren tüm işletmelerin ya da üreticilerin yararlanabileceğine dikkat çekti.