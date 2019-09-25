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Alman Volkswagen'in yeni fabrikasını Manisa'da kurması bekleniyor. Türkiye ile Almanya arasında söz konusu fabrikaya ilişkin görüşmeler devam ediyor. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, bir süre önce yaptığı açıklamada, “Volkswagen’in yeni üretim otomobili için Türkiye’ye olumlu bakılıyor. Alman bakanlarımızla da konuştuk. Bu tarz açıklamalarda bulundular. Manisa’da yapılacak, yöresi bile belli” dedi.
YÜK TAŞIMACILIĞINA AÇILACAK
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, bu konuda bir dizi çalışma yapıyor. Fabrikanın bazı parçaları, Almanya’dan demiryoluyla Türkiye’ye getirilecek. Bu amaçla Marmaray da kullanılacak. Bakanlık, Marmaray’da yük taşımacılığı için çalışma yapıyor. Bu konuda çalışmaların büyük ölçüde tamamlandığı belirtiliyor.
Marmaray’ı, Volkswagen’in yanı sıra yerli ya da yabancı özel şirketler de bedelini ödemek kaydıyla kullanabilecek ve yük taşıyabilecek.
İKİ KATLI VAGON
Eskişehir’de bulunan TÜLOMSAŞ’ın da bazı çalışmaları olduğu ortaya çıktı. TÜLOMSAŞ’ın, karayollarında olduğu gibi demiryollarında aynı anda, daha çok sayıda “sıfır araba”nın banttan pazara taşınmasını sağlamak amacıyla “iki katlı vagon” üretmeye hazırladığı öğrenildi. HABERTÜRK’ün görüşlerine başvurduğu kaynaklar, üretim için gerekli hazırlıkların tamamlandığına işaret etti. Bu vagonlar, otomotiv alanında faaliyet gösteren tüm işletmeler yararlanabilecek.
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