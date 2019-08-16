Habertürk'ten Akif Yaman'ın haberine göre; Karadeniz müziğinin sevilen sesi Volkan Konak, Kurban Bayramı’nın üçüncü günü Kıbrıs'taki bir otelde sahne aldı. Yaklaşık 2 bin 500 kişiye bayram coşkusunu yaşatan Volkan Konak, hem kulaklara hem de kalplere hitap etti. Sahne öncesi kulisinde ağırladığı gazetecilerle bayramlaşan Konak, soruları yanıtladı.

"EVİMİZİN MİSAFİRİ EKSİK OLMAZDI"

Bayramların kendisi için bir heyecan olduğunu belirten Volkan Konak, “Maçka’da evin etrafı hep mezarlıktı. Dolayısıyla gelenler çok olurdu. Evimizin misafiri eksik olmazdı. Mezarlığı ziyarete gelenler bize uğrardı. Çayın kaynamadığı saat bile yoktu” diye konuştu.

"MÜZİKLERİ VE SANATÇILARI KIYASLAMAM"

Son dönemdeki rap-pop tartışmalarının hatırlatıldığı Volkan Konak, “Onlar fani işler. Müziğin hepsi güzeldir. Sanat kadar güzel bir şey var mı? Bırakın insanlar müzik yapsınlar. Onlar gökkuşağının renkleri. Birbirine tokuşturmaya gerek yok. Arabesk de güzel, pop da güzel, sanat müziğimiz de öyle... Müzikleri ve sanatçıları kıyaslamam. Sanata zaman ayıran herkese selam olsun” şeklinde konuştu.