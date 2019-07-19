Volkan Konak: Burada çok güzel anılarım oldu - Magazin haberleri

İHA'nın haberine göre; ünlü sanatçı Volkan Konak, Kuşadalı hayranlarıyla buluştu. Konsere binlerce izleyici ile birlikte Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel de katıldı. Konser sonunda Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Konak’ı tebrik ederek plaket verdi.

Ünlü sanatçı Volkan Konak, Başkan Ömer Günel’e teşekkür ederek, "Ben de yarı Adalı sayılırım. Burada çok güzel anılarım oldu. Ömer Başkanım'la da çok eskiden beri tanışırız. Böyle bir başkanın Kuşadası için büyük şans olduğuna inanıyorum" dedi.

Başkan Ömer Günel ise, "Volkan Konak bizim ailemizden bir parça. Kendisini Kuşadası’nda görmekten büyük mutluluk duyuyoruz" diye konuştu.