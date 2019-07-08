Konak'ın hayranları konser saatine saatler öncesinden alanı hınca hınç doldurdu. Volkan Konak, sahne aldığı Lord’s Palace Hotel’de izleyicilerine, "CD çalar gibi konser yapanlardan değilim. Sahne bir sunumdur, şov yeridir. Biz sadece şarkı söylemiyoruz. Seyircilerimizin de içinde olduğu bir kabare yapıyoruz. Bana sadece şarkı söylemek yetmiyor." açıklamasında bulundu.

SOSYAL MEDYA DEĞİL ORASI BATAKLIK



Sosyal medyada kendisiyle ilgili hakaret içeren yorum için savcılığa şikayette bulunan Volkan Konak, bununla ilgili olarak ise, “Bir 10 kişi var dava ettiğim. Onlar korkak insanlar bir duvarın arkasına geçip de sağa sola hakaret eden insanlar! Birde oraya tutturmuşlar sosyal medya diye isim bulmuşlar! Orası tam anlamıyla bataklık! Bakın yazar vardır, yazar kasa vardır. Bunlar yazar kasa! Haddini bilmezlere her zaman haddini bildirmek gerekir.” dedi.

MESLEKTAŞLARIMI KAMERA ÖNÜNDE ELEŞTİRMEM

Müzikle uğraşan herkesi çok sevdiğini ve sanatçıların daha fazla üretmelerinden mutlu olduğunu ifade eden Konak, “ Sahne, mikrofon sanatçılara yakışıyor başkalarına değil. Ben meslektaşlarımı kameralar önünde asla eleştirmem. Onlara herkesin ihtiyacı var.” dedi.