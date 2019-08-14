14 AĞUSTOS 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Kuzeyin oğlu Volkan Konak, Kıbrıs'taki bir otelde bayramın üçüncü günü sevenleriyle buluştu. Repertuvarında geçtiğimiz mayıs ayında çıkardığı 'Dalya' albümünden şarkılara yer veren Konak’a 2500 kişi hep bir ağızdan eşlik etti. Usta yorumcu sevilen şarkıları ve bitmeyen enerjisiyle kendisini izlemeye gelen misafirlerine unutulmaz bir gece yaşattı.
Sahne öncesi Volkan Konak, basın mensuplarına şu açıklamalarda bulundu:
Bütün ülkemize iyi bayramlar diliyorum. Yavru Vatan Kıbrıs’ta olmaktan çok memnunum. İnsanlarımıza güzel bir gece yaşatacağız. İnsanlara müziğin, sanatın, sahne performansın çok önemli olduğunu anlatıyoruz. Biz öncelikle müzisyeniz. Mesleğimizi aşkla yapıyoruz. İnsanlarımızın yorgunluklarını, kırgınlıklarını, bıkkınlıklarını müzikle tedavi ediyoruz, onları yeni sezona hazırlıyoruz. Buradan çıktıktan sonra onlar gökyüzüne bakıyorlar ve 'Yaşıyorum, çok şükür' diyorlar. Yani onları tekrar motive ediyoruz.
Eski bayramların daha heyecanlı olduğunu söyleyen Konak çocukluk yıllarındaki bayram anılarını anlattı. Konak, "Liseye kadar Maçka’da okudum. Bayramlarda çok büyük heyecan olurdu. Bizim evin etrafı hep mezarlıktı. Dolayısıyla her mezarlığa gelen misafirliğe bize uğrardı. Çayın kaynamadığı saat bile yoktu. Çok şenlikti. İnsanlar dostça, kardeşçe, omuz omuza olurdu. Biz sanatçılar için bize her gün bayram ama keşke insanlar da her gün bayram düşüncesini aklından çıkarmasa. Yaşam bize sunulmuş en büyük armağandır. Onu değerlendirmeliyiz. Kelebek kadar kısa yaşıyoruz bu dünyada ve dünyaya gelmemiz büyük bir mucizedir. Ben hayatı doludizgin yaşıyorum. Ben kendi adıma çok mutluyum. Sanat kadar güzel bir şey yok" ifadelerini kullandı.
Artık televizyon programı da yapmayacağını söyleyen Konak bu konudaki yorumlarını şöyle açıkladı:
Artık televizyon programı yapmayacağım. Hem gücüm yok, hem de kendimi hazır hissetmiyorum. Televizyonda hep tadında bırakıyorum. Ben oyuncu değilim, ben sahne adamıyım. Sadece konsere gelemeyenlere konser tadında televizyon programı yaptık. Geçenlerde başka bir sanatçıya da destek verdik programında. Samimi, inandırıcı ve sıcak olduğu sürece karşılığı oluyor. Biz inandırıcı müzik yapıyoruz. İnsanlar buna inanıyor. Biz de insanlarımıza layık olmaya çalışıyoruz.
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