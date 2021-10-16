'Babacan' kontrol!

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Başakşehir'in başarılı file bekçisi Volkan Babacan, eşi Hilal Özdemir ve ikiz çocukları ile birlikte Bebek'te görüntülendi. Boğaz manzarasında parka oturan ikili, çocuklarının önlüklerini giydirerek, yemeklerini yedirdi.

Babacan'ın, bebeklerine mamalarını vermeden önce kendisinin tadına ve sıcaklığına bakarak, kontrol etmesi dikkatlerden kaçmadı.