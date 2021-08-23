Habertürk'ten Ferit Tuğluk'un haberine göre; Başakşehir'in file bekçisi Volkan Babacan, hafta sonu eşi Hilal Babacan ve kızlarıyla birlikte Bebek'te görüntülendi.

Babacan çifti, çocuklarını parka getirerek, eğlenceli vakit geçirdi. Çift, ardından Boğaz'a karşı bir mekana geçerek, akşam yemeği yedi.