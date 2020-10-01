HABERTURK.COM

Vodafone Türkiye CEO görevine Alex Froment-Curtil atandı. 2018 yılından bu yana Vodafone Mısır CEO’su olarak görev yapmakta olan Alex Froment-Curtil, Vodafone Türkiye CEO görevini 1 Kasım 2020 itibariyle Colman Deegan’dan devralacak. 2016 yılından bu yana Vodafone Türkiye CEO’su olarak görev yapmakta olan Colman Deegan ise Vodafone İspanya CEO’su olarak yeni görevine başlayacak.

2003 yılından bu yana Vodafone Grubu, Vodafone Malta ve Vodafone Macaristan’da üst düzey rollerde yer alan Froment-Curtil, 2016-2018 yılları arasında Vodafone Macaristan CEO’luğu görevini yürüttü. Alex Froment-Curtil, 2018’den bu yana Vodafone Mısır’ın CEO’su olarak görev yapmaktaydı.

Froment-Curtil’in liderliğinde Vodafone Mısır, “En İyi İşveren” ödülüne layık görüldü. Alex Froment-Curtil, yeni görevi ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Türkiye’deki yatırımlarının 15. yılını kutlayacak Vodafone Türkiye’ye katılmaktan ötürü çok mutluyum. Vodafone Türkiye, yıllar boyunca imza attığı büyük başarılar ve son dönemde teknoloji iletişim şirketi olma yolunda gerçekleştirdiği önemli dönüşüm ile beraber, topluma sunduğu kritik dijital hizmetlerle herkes için kesintisiz iletişim sağlamada merkezi bir role sahip bulunmaktadır.”

COLMAN DEEGAN VODAFONE İSPANYA'NIN BAŞINA GEÇECEK

Vodafone’daki kariyerine 1998 yılında genel merkezde Grup Finans biriminde başlayan Colman Deegan, 2007-2011 yılları arasında Vodafone Grubu’nun Birleşme ve Satın Almalarından Sorumlu Direktörü olarak çalıştı. Sonrasında sırasıyla Vodafone Hindistan ve Vodafone İtalya’nın Finanstan Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü.

2016 yılından bu yana Vodafone Türkiye CEO’su olarak görev yapmakta olan Colman Deegan ise Vodafone Türkiye CEO görevine Alex Froment-Curtil'in atanmasının ardından Vodafone İspanya CEO’su olarak yeni görevine başlayacak.

2016 yılından bu yana Vodafone Türkiye CEO’su olarak görev yapan Deegan, “Vodafone Türkiye’deki ekipten ve son 4 yılda birlikte başardıklarımızdan çok gurur duyuyorum. Bu başarıların içerisinde dijitalleşme vizyonumuz çerçevesinde tüm dijital kanallarımızda aylık 16 milyon kullanıcı, ‘Vodafone Yanımda’ ve ‘TOBi’ gibi uygulamalar ile 600 milyondan fazla etkileşim gerçekleşmesi de yer alıyor. Ayrıca, 2018 yılında ‘En İyi İşveren’ ve kadın çalışanların en çok tercih ettiği şirket olarak seçilmek de gurur vericiydi” dedi.