Vodafone Türkiye CEO görevine Alex Froment-Curtil atandı. 2018 yılından bu yana Vodafone Mısır CEO’su olarak görev yapmakta olan Alex Froment-Curtil, Vodafone Türkiye CEO görevini 1 Kasım 2020 itibariyle Colman Deegan’dan devralacak. 2016 yılından bu yana Vodafone Türkiye CEO’su olarak görev yapmakta olan Colman Deegan ise Vodafone İspanya CEO’su olarak yeni görevine başlayacak.
2003 yılından bu yana Vodafone Grubu, Vodafone Malta ve Vodafone Macaristan’da üst düzey rollerde yer alan Froment-Curtil, 2016-2018 yılları arasında Vodafone Macaristan CEO’luğu görevini yürüttü. Alex Froment-Curtil, 2018’den bu yana Vodafone Mısır’ın CEO’su olarak görev yapmaktaydı.
Froment-Curtil’in liderliğinde Vodafone Mısır, “En İyi İşveren” ödülüne layık görüldü. Alex Froment-Curtil, yeni görevi ile ilgili yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Türkiye’deki yatırımlarının 15. yılını kutlayacak Vodafone Türkiye’ye katılmaktan ötürü çok mutluyum. Vodafone Türkiye, yıllar boyunca imza attığı büyük başarılar ve son dönemde teknoloji iletişim şirketi olma yolunda gerçekleştirdiği önemli dönüşüm ile beraber, topluma sunduğu kritik dijital hizmetlerle herkes için kesintisiz iletişim sağlamada merkezi bir role sahip bulunmaktadır.”
COLMAN DEEGAN VODAFONE İSPANYA'NIN BAŞINA GEÇECEK
Vodafone’daki kariyerine 1998 yılında genel merkezde Grup Finans biriminde başlayan Colman Deegan, 2007-2011 yılları arasında Vodafone Grubu’nun Birleşme ve Satın Almalarından Sorumlu Direktörü olarak çalıştı. Sonrasında sırasıyla Vodafone Hindistan ve Vodafone İtalya’nın Finanstan Sorumlu İcra Kurulu Başkan Yardımcılığı görevlerini yürüttü.
2016 yılından bu yana Vodafone Türkiye CEO’su olarak görev yapmakta olan Colman Deegan ise Vodafone Türkiye CEO görevine Alex Froment-Curtil'in atanmasının ardından Vodafone İspanya CEO’su olarak yeni görevine başlayacak.
2016 yılından bu yana Vodafone Türkiye CEO’su olarak görev yapan Deegan, “Vodafone Türkiye’deki ekipten ve son 4 yılda birlikte başardıklarımızdan çok gurur duyuyorum. Bu başarıların içerisinde dijitalleşme vizyonumuz çerçevesinde tüm dijital kanallarımızda aylık 16 milyon kullanıcı, ‘Vodafone Yanımda’ ve ‘TOBi’ gibi uygulamalar ile 600 milyondan fazla etkileşim gerçekleşmesi de yer alıyor. Ayrıca, 2018 yılında ‘En İyi İşveren’ ve kadın çalışanların en çok tercih ettiği şirket olarak seçilmek de gurur vericiydi” dedi.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!